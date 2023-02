Vermoedelijke opstelling PSV: Van Nistelrooij houdt vast aan zelfde elf namen

Donderdag, 16 februari 2023 om 10:08 • Paul Jeursen • Laatste update: 10:19

Ruud van Nistelrooij laat PSV vanavond ongewijzigd aantreden in de Europa League-wedstrijd tegen Sevilla, zo verwacht het Algemeen Dagblad. De oefenmeester houdt vertrouwen in de elf namen die afgelopen zaterdag in de Eredivisie met 6-0 van FC Groningen wonnen. Dat betekent dat de winteraanwinsten Thorgan Hazard en Patrick van Aanholt hun Europese basisdebuut maken voor PSV.

Van Nistelrooij kan donderdagavond niet beschikken over Fodé Fofana, Kjell Peersman, Sávio, Érick Gutiérrez, Anwar El Ghazi en Richard Ledezma. Zij bleven woensdag achter in Eindhoven toen de selectie op het vliegtuig naar Andalusië stapte. Ledezma en Gutiérrez ontbreken vanwege ziekte. Het overige viertal moet het treffen vanwege uiteenlopende blessures laten schieten.

Walter Benítez verdedigt het doel in het Philips Stadion. Van Nistelrooij ziet volgens het AD geen reden om wijzigingen door te voeren in de achterhoede. Dat betekent dat Jordan Teze, André Ramalho, Jarrad Branthwaite en Van Aanholt (v.r.n.l.) de defensie vormen. Ook het middenveld en de aanval blijven vermoedelijk zoals deze was tegen Groningen. Xavi Simons start dus als nummer tien, Guus Til moet genoegen nemen met een reserveplek. Ibrahim Sangaré en Joey Veerman zijn opnieuw de controlerende middenvelders.

Van Nistelrooij kan niet beschikken over El Ghazi en Sávio en zodoende spelen naar alle waarschijnlijkheid dezelfde drie aanvallers als afgelopen weekend. Hazard maakt op linksbuiten zijn Europese debuut voor PSV. Johan Bakayoko staat op rechts geposteerd. Luuk de Jong is de spits van dienst en neemt het op tegen zijn oude club, waarvoor hij 19 scoorde in 94 wedstrijden.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt; Sangaré, Simons, Veerman; Bakayoko, De Jong, Hazard.