Vertrek bij Ajax lijkt opnieuw issue te worden: ‘Dan wil ik die kans grijpen’

Woensdag, 15 februari 2023 om 22:20 • Rian Rosendaal

Edson Álvarez streeft ernaar om Ajax na dit seizoen alsnog te verlaten. De Mexicaanse middenvelder stond vorig jaar zomer op het punt de Amsterdamse club in te ruilen voor Chelsea, maar op het laatste moment ging de deal van vijftig miljoen euro niet door. Álvarez erkent dat het mislukken van de transfer hem even pijn deed, maar hij benadrukt tevens dat de focus alweer heel snel op Ajax lag.

"Ik heb één dag gerouwd en daarna laten zien dat ik een sterk persoon ben", opent Álvarez in een uitgebreid interview met De Telegraaf. "Natuurlijk bleef de teleurstelling wel even, maar ik geloof erin dat alles met een reden gebeurt. Misschien was het nog niet het juiste moment. Mijn tijd komt, honderd procent. Dat ligt in Gods en mijn eigen handen. En ik werk er hard aan om dan klaar te zijn voor een nieuwe uitdaging", aldus de controleur, die destijds behoorlijk teleurgesteld was over het uitblijven van een verhuizing naar de Premier League.

Álvarez weigerde namelijk enige tijd om te trainen bij Ajax, dat toen nog onder leiding stond van de inmiddels ontslagen Alfred Schreuder. Chelsea was vorig jaar op Deadline Day bereid om vijftig miljoen euro neer te leggen voor de Mexicaan, maar Ajax weigerde om dat aanbod te accepteren. Álvarez keerde ondanks zijn woede snel terug op het trainingsveld en is ook onder John Heitinga een vaste waarde op het middenveld. Desondanks blijft hij de wens houden om alsnog een toptransfer te maken deze zomer.

Deze zomer nieuwe kans?

"Ik ben naar Ajax gekomen om te leren, te genieten en het volgende niveau te bereiken. Natuurlijk ligt mijn focus op dit moment voor honderd procent op Ajax", aldus Álvarez, die gelijk een kanttekening plaatst. "Maar als er komende zomer iets moois voorbij komt, dat goed is voor Ajax en voor mij, dan wil ik die kans grijpen. Hopelijk met nog drie extra titels – het kampioenschap, de beker en de Europa League – in mijn zak. Het zou mijn derde landstitel en tweede beker zijn." De in 2019 voor vijftien miljoen euro aangetrokken Álvarez ligt bij Ajax vast tot medio 2025.