Fraser benaderd door Ajax: ‘Er is altijd verkeer richting mijn zaakwaarnemer’

Maandag, 13 februari 2023 om 22:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:24

Ajax heeft ook gesproken met Henk Fraser voor de rol van assistent-trainer naast Alfred Schreuder. Dat bevestigt eerstgenoemde maandagavond in Veronica Offside. Fraser werd halverwege december ontslagen bij FC Utrecht en sprak met Ajax over een functie. "Er is wel enig contact geweest met Ajax", aldus Fraser.

Fraser werd de wacht aangezegd in Utrecht na een handgemeen met Amin Younes en kijkt sindsdien om zich heen. "Er zijn in de tussentijd wel wat dingen voorbijgekomen, ook in Nederland", bevestigt Fraser, die tot nu toe nergens op inging. Ajax zocht in januari naar een extra assistent voor Schreuder, die zwaar onder vuur lag. De Amsterdammers waren eigenlijk rond met Ruud Brood, totdat de wedstrijd tegen FC Volendam (1-1) aanbrak. In de rust werd besloten om Schreuder weg te sturen, waarna John Heitinga werd doorgeschoven naar de functie van hoofdcoach. Heitinga kreeg met Dwight Lodeweges een ervaren assistent naast zich.

Fraser dong met Brood mee naar de eerder beoogde functie naast Schreuder. Presentator Wilfred Genee suggereert dat een rol in Amsterdam gevoelig zou liggen gezien het Feyenoord-verleden van Fraser, die liefst negen seizoenen in De Kuip speelde. "Daar kan ik me wel iets bij voorstellen", zegt Fraser, die de vraag krijgt of hij het had gedaan.

"Gelukkig is het niet zover gekomen", zegt de voormalig assistent van Louis van Gaal bij Oranje achteraf. Fraser wil het contact met Ajax vooral relativeren. "Er is altijd wel wat verkeer richting zaakwaarnemers en ook richting die van mij", stelt de oud-verdediger. "Dat maken we nu veel groter dan het is, want het is niet gebeurd."