Neymar bevestigt opvallend nieuws: ‘Dit is hetzelfde als met mijn vriendin’

Maandag, 13 februari 2023 om 20:00 • Jeroen van Poppel

Neymar bevestigt dat er zaterdag een stevige woordenwisseling heeft plaatsgevonden in de kleedkamer van Paris Saint-Germain. De Braziliaan was woedend na de pijnlijke nederlaag bij AS Monaco (3-1) en viel volgens L'Équipe fel uit tegen ploeggenoot Hugo Ekitike. "Er is wel wat gebeurd, ja", aldus Neymar op de persconferentie van maandag in aanloop het Champions League-duel met Bayern München.

PSG verloor zaterdag zonder zijn geblesseerde sterspelers Kylian Mbappé en Lionel Messi van Monaco. Neymar vormde een spitsenkoppel met Ekitike, die totaal niet aan de verwachtingen de Braziliaan kon voldoen. Ook ploeggenoot Vitinha moest het ontgelden bij Neymar. Vervolgens kreeg laatstgenoemde het ook aan de stok met Luís Campos. De technisch directeur verweet de spelers van PSG in de kleedkamer een gebrek aan agressiviteit, waarna een stevige discussie volgde met Neymar en Marquinhos.

Neymar bevestigt de harde clashes in de kleedkamer, maar wil het niet groter maken dan het is. "Dat gebeurt nu eenmaal, zeker in het voetbal gaat het niet alleen om vriendschap. Dan ga je in discussie, maar altijd met respect en met als uitgangspunt om de ploeg beter te maken. Bij PSG zijn we het niet gewend om te verliezen, en al zeker niet twee keer achter elkaar." Midweeks werden de Parijzenaren uit de Coupe de France gekegeld door Olympique Marseille (2-1). "Dan ontstaan er dus zo'n discussies, ja", bevestigt Neymar.

"We waren het gewoon niet eens met elkaar. Dat gebeurt bijna iedere dag, maar ik hou van iedereen bij de club." De situatie doet Neymar denken aan zijn relatie met de Braziliaanse actrice Bruna Marquezine. "Het is net als met mijn vriendin. Het is niet alleen maar liefde en alleen maar vriendschap." Inmiddels is de vrede wedergekeerd bij PSG. Volgens Neymar staan alle neuzen dezelfde kant op voorafgaand aan de achtste finale van de Champions League tegen Bayern.

"Ik doe gewoon mijn best voor het team en zal dat altijd blijven doen. Ik heb veel vertrouwen voor de wedstrijd tegen Bayern. We hebben een geweldig team en zijn in staat om dinsdag wat moois neer te zetten." Het is afwachten of Mbappé en Messi aan de aftrap zullen staan in het Parc des Princes. Mbappé hervatte zondag wel de training, terwijl Messi zich een dag later weer liet zien. "Kylian vertelde mij dat hij zich goed voelde, dus dat is een goed teken. Als we met zijn drieën zijn, voelen we ons erg sterk. Ik hoop dat ze dinsdag kunnen spelen.”