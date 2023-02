‘Neymar gebruikt in kleedkamer 'zeer onaardige woorden’ jegens zijn zondebok’

Maandag, 13 februari 2023 om 00:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 01:20

Neymar kwam na afloop van de ontluisterende nederlaag op bezoek bij AS Monaco (3-1) woedend van het veld. L'Équipe weet dat de Braziliaanse ster van Paris Saint-Germain 'zeer onaardige woorden' gebruikte jegens meerdere ploeggenoten, van wie de jongeling Hugo Ekitike het hardst zou zijn aangepakt. Kylian Mbappé, die de desastreus verlopen topper moest missen, riep zijn ploeg ondertussen van buitenaf op om 'sterk en verenigd te blijven'.

Het loopt in de cruciale fase van het seizoen niet bij PSG, dat in 2023 tegen drie nederlagen en een gelijkspel aanliep in zeven duels. De Parijzenaren werden midweeks uit de Coupe de France gekegeld door Olympique Marseille (2-1) en zaterdag ging het compleet mis tegen Monaco. De wedstrijd in de achtste finale van de Champions League tegen Bayern München staat voor de deur, terwijl Lionel Messi, Marco Verratti en Mbappé geblesseerd zijn geraakt.

De crisissituatie leidde zaterdagavond tot enorme frustraties bij Neymar. De Braziliaan vormde bij afwezigheid van de twee andere Parijse sterren een spitsenkoppel met de pas twintigjarige Ekitike. Laatstgenoemde wordt (met optie tot koop) gehuurd van Stade de Reims, maar weet bij PSG nog niet te overtuigen. Na de topper tegen Monaco schold Neymar de huid vol bij Ekitike, die door de sterspeler blijkbaar werd gezien als zondebok.

In de kleedkamer bij PSG was na afloop sowieso sprake van een verhitte sfeer, weet L'Équipe. Luís Campos, de technisch directeur van de club, meldde zich met stevige kritiek aan het adres van de spelers, die een 'gebrek aan agressiviteit' werden verweten. De woorden van de Portugese directeur vielen slecht bij het Braziliaanse duo Neymar en Marquinhos, die in hun moedertaal verwikkeld raakten in een felle discussie met Luís Campos.

Mbappé moest de laatste drie wedstrijden van PSG vanwege een hamstringblessure missen. De geplaagde Parijse sterrenploeg hoopt zijn Franse ster terug te hebben voor het treffen met Bayern. Mbappé trainde zondag voorzichtig mee met de reserves van de wedstrijd tegen Monaco en deed daarna individuele oefeningen. Zaterdag gaf trainer Christophe Galtier nog te kennen geen enkel risico te willen nemen met Mbappé.