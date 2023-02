Youri Regeer wees binnenlandse transfer op het laatste moment af

Youri Regeer heeft vorige week op de valreep een huurtransfer geblokkeerd. De verdediger van Ajax stond op het punt om te tekenen bij FC Emmen, maar bedacht zich toen John Heitinga werd overgeheveld als trainer naar de hoofdmacht. Regeer, die onder Alfred Schreuder niet aan spelen toekwam, besloot voor zijn kans te gaan bij Ajax en kreeg tegen SC Cambuur (0-5) meteen speelminuten van Heitinga.

Regeer stond deze winter samen met Jay Gorter en Victor Jensen op de nominatie om te vertrekken bij Ajax, daar het drietal onder Schreuder nauwelijks speelde. Terwijl Gorter naar Aberdeen vertrok en Jensen werd gestald bij FC Utrecht, besloot Regeer na de definitieve aanstelling van Heitinga voor zijn kans te gaan. De verdediger zag zijn trainer van Jong Ajax worden doorgeschoven naar de hoofdmacht, waarna ook hij zijn kans rook. Het resulteerde meteen in speelminuten.

"Het was heel snel schakelen en erover nadenken", blikt Regeer terug in het Algemeen Dagblad. "Ik heb uiteindelijk besloten om bij Ajax te blijven, om te slagen in de tweede seizoenshelft", aldus Regeer, die van Heitinga geen beloftes heeft gekregen. "Maar er liggen nu meer kansen dan in de eerste seizoenshelft. Dat heeft zeker meegespeeld." Onder Schreuder kwam Regeer dit seizoen geen minuut in actie. Onder Heitinga mocht hij meteen vijf minuten invallen tegen Cambuur.

Heitinga lijkt bij Ajax een nieuwe koers te hebben ingezet. De oud-verdediger schroomt niet om dure aankopen als Calvin Bassey en Jorge Sánchez op de bank te posteren en geeft de jeugd de kans. Zo kregen ook Kian Fitz-Jim en Jorrel Hato speelminuten in Leeuwarden. Voor laatstgenoemde betekende het zijn debuut in de Eredivisie. Hato werd met 16 jaar en 335 dagen de op twee na jongste Eredivisie-debutant in het shirt van Ajax.