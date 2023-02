Hakim Ziyech zag nog een deal mislukken: ‘Hij was een van onze targets’

Woensdag, 8 februari 2023 om 20:04 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:05

Hakim Ziyech was in de winterse transferperiode een serieuze optie voor AS Roma, zo onthult technisch directeur Tiago Pinto woensdag. Voorwaarde was wel dat Nicolò Zaniolo bij Bournemouth zou tekenen. De aanvallende middenvelder, die inmiddels op weg is naar Galatasaray, zag echter geen heil in een avontuur in de Premier League. Ziyech zag ook een overgang naar Paris Saint-Germain op het laatste moment mislukken, waardoor hij het seizoen gewoon afmaakt bij Chelsea.

Ziyech was volgens Pinto de ideale kandidaat om Zaniolo op te volgen in het Stadio Olimpico. "Hij was een van onze targets", laat de Roma-bestuurder woensdag optekenen op een persmoment. "We spraken met zijn zaakwaarnemers en Chelsea, maar de deal ging uiteindelijk toch niet door. Ik kan bevestigen dat we een ander target in het vizier hadden, maar dat kwam ook niet van de grond. Zaniolo weigerde namelijk het aanbod van Bournemouth." Zaniolo vervolgt zijn loopbaan zo goed als zeker bij Galatasaray, dat een optie krijgt op twee talenten uit de opleiding van de Turkse topclub: Yusuf Demir en Efe Akman.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zaniolo was onlangs ook betrokken bij een andere mislukte deal. Corriere dello Sport onthulde dat Dusan Tadic reeds zijn jawoord had gegeven aan José Mourinho. Voorwaarde was wel dat Zaniolo tussentijds zou vertrekken, maar de middenvelder had blijkbaar geen trek in een transfer richting Bournemouth. Volgens de Italiaanse krant zat er een complot achter de plotseling onvrede van Mourinho naar Zaniolo, die de laatste duels niet aan spelen toekwam. Roma was namelijk al helemaal klaar om Tadic over te nemen zodra deal met Bournemouth voor circa dertig miljoen euro was afgerond.

Chagrijn om Zaniolo

De houding van Zaniolo zette kwaad bloed bij de clubleiding van Roma, dat weigerde mee te werken aan een vertrek richting Leeds United. Op deze manier werd een voorbeeld gesteld aan toekomstige contractspelers die van plan zijn om te muiten. De elfvoudig international van Italië, die in de Conference League-finale tegen Feyenoord van vorig jaar verantwoordelijk was voor het enige doelpunt van de wedstrijd, weigerde namelijk meermaals om mee te trainen. Zaniolo tekent nu tot medio 2027 bij Galatasaray, dat twintig miljoen euro overmaakt naar Rome. Daarnaast is er een ontsnappingsclausule van 35 miljoen euro in het contract van Zaniolo opgenomen.

Ziyech-soap

Ziyech slaagde er in tegenstelling tot Zaniolo niet in om een nieuwe club te vinden in januari. Er was reeds een persoonlijk akkoord met PSG, maar het papierwerk was niet op tijd in orde. Chelsea stuurde tot drie keer toe de verkeerde papieren richting Parijs, waardoor de deal op het laatste moment afketste. De juridische tak van de Franse voetbalbond (FFF) oordeelde ondanks protesten dat Ziyech niet op huurbasis naar PSG mocht overstappen. De middenvelder annex aanvaller deed vrijdag een uur mee in de Londense derby tussen Chelsea en Fulham (0-0). Manager Graham Potter beloofde de voormalig Ajacied voorafgaand aan dat duel dat hij een eerlijke kans krijgt.