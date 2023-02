FC Twente domineerde in de ArenA: ‘Maar dit is een Ajax met een ander gevoel’

Woensdag, 8 februari 2023 om 18:04 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:06

FC Twente neemt het donderdag in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker thuis op tegen Ajax. De Tukkers waren een paar weken geleden in de competitie nog de baas in de Johan Cruijff ArenA, ondanks dat het net niet gevonden werd (0-0). Trainer Ron Jans en spits Ricky van Wolfswinkel zijn die dominante prestatie niet vergeten, al weet eerstgenoemde dat de Amsterdammers de laatste wedstrijden de stijgende lijn te pakken hebben gekregen.

Jans stelt tegenover de camera van de NOS bijzonder uit te kijken naar het topaffiche. "Je moet er nu nog vier winnen en dat begint met een mooi affiche morgen", rekent Jans alvast door naar de finale in De Kuip. De oefenmeester zag zijn ploeg in de Eredivisie op 14 januari domineren in Amsterdam, maar Jans ziet ook dat Ajax beter is gaan draaien sinds het ontslag van Alfred Schreuder. "Dit is wel een Ajax met een ander gevoel. Ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar het ging op een gegeven moment niet zo lekker. Er was heel veel kritiek op Alfred Schreuder, zij speelden thuis. Wij domineerden eigenlijk, zij speelden met tien man", blikt Jans terug.

De ervaren oefenmeester zag hoe Ajax de lange periode van liefst zeven wedstrijden op rij zonder overwinning onder de nieuwe trainer John Heitinga doorbrak. "Nu is er toch iets doorbroken. Maar wat Ajax doet hebben we zelf niet zo veel invloed op. Als we het weer neerzetten... In thuiswedstrijden doen we het echt geweldig. Dat is opvallend goed en dat moeten we morgen weer laten zien, met het publiek er helemaal achter." Twente is dit seizoen al achttien duels zonder nederlaag in eigen stadion. Jans wist in 2014 met PEC Zwolle de beker te winnen ten koste van Ajax, dat met 5-1 werd afgedroogd. "Dat is bekervoetbal, dan weet je hoe mooi het kan zijn", vervolgt de trainer. "Bij Twente weten ze dat ook. Een aantal spelers hebben bij verschillende clubs ook al eens de beker gewonnen. Het is gewoon super."

Een van de spelers in de selectie die de beker al eens eerder wist te winnen is Van Wolfswinkel. De aanvaller won het eremetaal met Vitesse in 2017. "Het zijn wel de leuke avondjes meestal", vertelt de 34-jarige spits. "Tenminste, voor één team. We hebben allemaal een doel natuurlijk aan het einde om daar te staan waar je wil staan. Sommigen van ons hebben het meegemaakt, ikzelf ook, en heb daar goede herinneringen aan. Het zou mooi zijn om dat weer te beleven", vertelt de routinier, die de wedstrijd bij Ajax net als Jans nog vers in het achterhoofd heeft. "We waren echt de bovenliggende partij. We hebben laten zien dat wij daar kunnen domineren."