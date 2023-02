Pierre van Hooijdonk verliest weddenschap en kiest chique restaurant

Dinsdag, 7 februari 2023 om 23:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:43

Sydney van Hooijdonk heeft sc Heerenveen dinsdagavond hoogstpersoonlijk een plek bij de laatste acht in het bekertoernooi bezorgd. De spits was op bezoek bij NAC Breda (1-2) twee keer trefzeker en deed zijn oude club daarmee pijn. De zege leverde Van Hooijdonk junior tevens een etentje op, daar hij met vader Pierre van Hooijdonk een weddenschap had afgesloten. Laatstgenoemde, werkzaam als commissaris bij NAC, was heilig overtuigd van een overwinning van de Brabanders.

NAC kwam nog wel op voorsprong via nieuweling Tom Boere, maar zag door twee doelpunten van uitgerekend Van Hooijdonk een einde komen aan het bekeravontuur. Het was voor het eerst sinds 2016 dat de Bredanaars in eigen huis tegen een bekernederlaag aanliepen. Voorgaande jaren wist de ploeg vaak te stunten. "We zaten totaal niet in de wedstrijd en hadden het heel lastig", blikt Sydney van Hooijdonk terug bij ESPN. "Voor ons was de 1-1 een heel belangrijk moment voor rust. We wilden geen vroege tegengoal, maar die kregen we wel. Dan weet je dat het lastig wordt."

Pierre van Hooijdonk was iets te zeker van zijn zaak en moet nu een diner betalen ??



"Nee, ze mogen alleen een hoofdgerechtje" — ESPN NL (@ESPNnl) February 7, 2023

Van Hooijdonk bezorgde zijn ploeg niet alleen de volgende ronde. Ook wordt hij door vader Pierre mee uit eten genomen. "Hij geloofde er niet in", aldus de spits van Heerenveen. "Hij zei dat NAC zou winnen. Maar wij hebben het tegendeel bewezen. Dit is een avond waar ik heel lang naar uit heb gekeken. Iedereen in Breda keek uit naar deze wedstrijd. Vrienden en familie. Het zou ook nog de verjaardag van mijn oma zijn. Op zo'n moment twee goals maken en matchwinner worden kan eigenlijk niet mooier. Ik voel me gewaardeerd hier en doe wat ik wil doen."

Volgens Pierre van Hooijdonk heeft zijn zoon een lange weg moeten afleggen om te staan waar hij nu staat. "Hij is naar Italië gegaan en teruggekomen. Toen heeft hij het vanaf januari heel goed gedaan. In het nieuwe jaar raakte hij ineens uit de ploeg. Dan baal je als ouder ook. Het grappige is dat ik dezelfde kritiek heb gekregen toen ik 21 was. We lijken heel veel op elkaar qua speelstijl. Mensen vergelijken Sydney als 23-jarige met mij als 31-jarige. Dat is niet helemaal eerlijk. Als spits bij Heerenveen heb je het niet altijd even makkelijk. Er gebeurt niet veel in de zestien."

Uitgerekend Sydney van Hooijdonk scoort tegen oude liefde NAC ??#NACHEE pic.twitter.com/vYBNAJdIN1 — ESPN NL (@ESPNnl) February 7, 2023

Van Hooijdonk senior kan niet onderdrukken dat hij teleurgesteld is. "Ik baal van het resultaat, maar als vader glunder ik van trots. Ik sta er anders in omdat ik nu bij NAC werk. Aan de andere kant ben je heel benieuwd hoe je zoon het doet en hoop je dat het fantastisch met hem gaat", aldus de oud-spits, die meteen maar verklapt waar hij zijn zoon mee naartoe neemt. "Ik had hoog ingezet, omdat ik ervan overtuigd was dat we met NAC zouden winnen. We gaan naar de Harbour Club in Rotterdam. Ik was iets te euforisch aan de voorkant."