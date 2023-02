Jong PSV haalt ongenadig hard uit en maakt er zeven tegen Arsenal

Dinsdag, 7 februari 2023 om 22:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:15

Jong PSV heeft dinsdagavond een klinkende 2-7 overwinning geboekt op de leeftijdsgenoten van Arsenal in de strijd om de de Premier League International Cup. De ploeg van trainer Adil Ramzi stond binnen tien minuten al op een 0-3 voorsprong. The Gunners kwamen nog voor rust terug tot 2-3, maar kregen in de tweede helft alsnog een ongenadig pak slaag. Jason van Duiven en August Priske maakten er allebei twee.

De Premier League International Cup is een Europees clubtoernooi, waaraan spelers tot 23 jaar mee mogen doen. Het toernooi is ooit ontstaan om Engelse spelers de mogelijkheid te bieden om zich te meten met spelers uit dezelfde leeftijdscategorie van andere Europese topclubs. PSV zit in Groep B met onder meer AS Monaco, Manchester United, Feyenoord en dus Arsenal. Van laatstgenoemde club hadden de Eindhovenaren dinsdagavond weinig te duchten.

Na tien minuten was de ploeg van Ramzi al uitgelopen naar een 0-3 voorsprong door doelpunten van Mathijs Tielemans, Dante Sealy en Van Duiven. Arsenal deed iets terug via Joel Ideho en een benutte strafschop van Matthew Smith. Na rust draaide PSV de duimschroeven echter aan en werd de score uitgebouwd via opnieuw Van Duiven, Mohamed Nassoh en twee keer Priske. De eindstand werd daarmee bepaald op 2-7.

Jong PSV kroont zich door de zege als groepswinnaar met tien punten uit vier wedstrijden. Brighton & Hove Albion volgt met zeven punten uit drie duels. Sparta Praag wist dezelfde score te behalen. Jong Feyenoord staat achtste en laatste met één punt uit vier wedstrijden. Ook in de Keuken Kampioen Divisie gaat het de laatste weken goed voor Jong PSV. De ploeg wist knap te winnen van Willem II (3-2) en Almere City (1-2) en bezet de twaalfde plek op de ranglijst.