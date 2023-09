Ramzi kreeg schrik van zijn leven in hotel: ‘Anders had ik hier niet gezeten’

Woensdag, 13 september 2023 om 10:55 • Rian Rosendaal

Adil Ramzi begaf zich vorige week in Casablanca tijdens de zware aardbeving in Marokko. De voormalig coach van Jong PSV, tegenwoordig trainer van het Marokkaanse Wydad Athletic Club, zag zijn bed van links naar rechts gaan en voelde het hele hotel schudden. "Je schrikt je helemaal kapot. Nu moeten we met onze club rustig de draad weer oppakken", aldus Ramzi in een uitgebreid interview met het Eindhovens Dagblad.

Ramzi bedacht zich geen moment en rende de trap van het hotel af. "Voor mij renden twee vrouwen uit Spanje, met een jong kind van een jaar oud. Eenmaal beneden waren de schokken afgelopen, maar dan besef je pas wat er is gebeurd. Als dit tien of vijftien seconden langer had geduurd, was het hele hotel als een kaartenhuis in elkaar gestort en ben je op de achtste etage kansloos." De eerste schokken zal Ramzi nooit meer vergeten. "Tegen die schokken is niets bestand. Je hebt op de achtste etage geen schijn van kans als het echt misgaat, maar gelukkig stopte het net op tijd. Anders had ik hier niet meer gezeten."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Als international van Marokko had Ramzi in het verleden al weleens een aardbeving meegemaakt. "Dat was een hele lichte en destijds maakten we er zelfs grapjes over. Dit was angstaanjagend en dan was ik nota bene nog meer dan tweehonderd kilometer verwijderd van de echte ellende. Je weet niet wat je ziet als je de televisie aanzet en de verhalen van je familie hoort." Het epicentrum van de aardbeving lag ten zuiden van Marrakech. De natuurramp kostte al bijna aan 3.000 mensen het leven, met daarnaast ook nog eens bijna 3.000 gewonden. Deze cijfers werden dinsdag vrijgegeven door de Marokkaanse autoriteiten.

Volgens Ramzi waren de gevolgen van de aardbeving in Casablanca minder erg dan in andere delen van Marokko. "Toch was iedereen bang. De mensen die in mijn hotel verblijven, stonden op straat en een aantal van hen wilde niet meer naar hun kamer. Angst voor naschokken. Zelf ben ik ook nog altijd benauwd, al moet je op een gegeven moment weer door met het leven." Ramzi verloor wel een familielid tijdens de aardbeving. "Een zus van mijn vader. Haar kinderen hebben inmiddels kinderen en daarvan zijn er de afgelopen dagen ook enkele overleden. Een vreselijke toestand."

De trainer van Wydad heeft diverse spelers onder zijn hoede die ook zijn getroffen door de aardbeving. "Een van ons heeft nog steeds geen contact met zijn ouders gekregen en weet niet hoe het met hen is, omdat een aantal dorpen totaal onbereikbaar is geworden. Hopelijk komt aan die chaos snel een einde. Het is verschrikkelijk voor zoveel mensen", aldus Ramzi, die voetbal voorlopig even op de tweede plaats zet. "Het is een enorm drama wat je toch even aan het denken zet over het leven. Ik besef dat ik mazzel heb gehad dat ik er nog ben."