Van der Sar geeft grote fout toe die gemaakt werd bij transfer van Ocampos

Maandag, 6 februari 2023 om 21:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:36

Edwin van der Sar geeft toe dat er bij Ajax fouten zijn gemaakt in de slotfase van de zomerse transferwindow. De algemeen directeur geeft maandag bij Rondo tekst en uitleg over het hectische seizoen dat de Amsterdammers doormaken. "Het is een intensief en enorm zwaar jaar geweest. Het is teleurstellend hoe we er nu voor staan", zegt Van der Sar in de talkshow op Ziggo Sport.

Ajax leek in de zomer overvallen te worden door het vertrek van Antony, die op de valreep naar Manchester United ging. Ajax haalde Lucas Ocampos binnen als vervanger, maar dat werd een faliekante mislukking. Van der Sar wordt gevraagd naar de gang van zaken rond de gehuurde Ocampos, die inmiddels alweer teruggestuurd is naar Sevilla. De hele affaire kostte Ajax liefst acht miljoen euro. Daarvoor kreeg de club slechts 114 speelminuten van de Argentijn terug.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van der Sar schetst het proces dat Ajax volgt. "Vooraf maak je een compositie, samen met de scouting: wat zijn de kansen op transfergebied? Het liefst bereid je dat zo goed mogelijk voor, zodat de rapporten er allemaal liggen en iedereen de speler vijf, zes keer heeft bekeken." Bij Ocampos ging dat laatste mis, geeft Van der Sar toe. "De laatste periode is daar wat haast bij gekomen en is niet het juiste proces gevolgd, waar we normaal als Ajax voor moeten staan."

Met het vertrek van Marc Overmars is binnen Ajax veel know-how op technisch gebied verdwenen. Toch probeert Van der Sar afstand te bewaren. "Ik ben algemeen directeur en geen technisch directeur, laat ik dat vooropstellen. Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar zijn daarvoor. Zij speuren naar de juiste spelers, spreken met de scouts en de hoofdcoach. Op het moment dat de speler gevonden is, dan krijg ik zelf ook een clipje met hoogtepunten. Maar dat ging met Marc ook al zo. En op die manier geven we er een klap op." Daarvoor is de handtekening benodigd van Van der Sar. "Maar ook dat was niet heel anders toen Marc er was."