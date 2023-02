Richards proest het uit na gewaagde uitspraak Carragher over Haaland

Zondag, 5 februari 2023 om 22:41 • Jordi Tomasowa

Manchester City is misschien niet de juiste club voor Erling Braut Haaland, zo stelt Jamie Carragher bij Sky Sports. The Citizens verloren zondagavond met 1-0 van Tottenham Hotspur en lieten hierdoor na om het gat van vijf punten met koploper Arsenal te verkleinen. Haaland wist zijn stempel niet op de wedstrijd te drukken. Hij oogde bij vlagen gefrustreerd en kwam bovendien tot geen enkel schot op doel.

Het optreden van Haaland werd na afloop geanalyseerd door Carragher, Micah Richards en Graeme Souness. Carragher vroeg zich hardop af of Manchester City wel de juiste club voor de Noors international is. Haaland maakte afgelopen zomer voor zestig miljoen euro de overstap van Borussia Dortmund naar het Etihad Stadium. “Hij (Haaland, red.) heeft misschien de verkeerde club gekozen om het beste uit hem te halen”, zei Carragher. Richards kon een lach niet onderdrukken na de gewaagde uitspraak van zijn collega-analist.

"Erling Haaland has come to the wrong club"



Jamie Carragher makes a dramatic statement pic.twitter.com/UPvz0t924E — SportsDaily (@SportsNews24xx7) February 5, 2023

"Je lacht, maar we zien niet alles van Erling Haaland bij Manchester City, al ligt dat niet aan Haaland zelf”, zo vervolgde Carragher. “Hij komt van Borussia Dortmund en speelde in een competitie waar veel countervoetbal wordt gespeeld. City speelt een heel ander soort voetbal. Ze zijn ook een ander elftal en een mindere ploeg met Haaland. Ik herhaal het nogmaals: dat ligt niet aan hem. Manchester City is geen ploeg dat op de tegenaanval zal spelen, dat is niet Guardiola’s speelwijze.”

Gary Neville deed als co-commentator bij Sky Sports een soortgelijke uitspraak tijdens het Premier League-duel tussen Tottenham en City. Hij beweerde dat zijn ploeggenoten Haalands loopacties negeerden. "Haaland maakt loopacties, maar de spelers van City spelen hem gewoon niet in”, zei Neville. “Het is ongelooflijk hoeveel van zijn loopacties genegeerd worden.”