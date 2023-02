Ryan Gravenberch zit niet in wedstrijdselectie Bayern; basisplek De Ligt

Zondag, 5 februari 2023 om 16:40 • Paul Jeursen • Laatste update: 17:08

Bayern München heeft de opstelling bekendgemaakt voor de Bundesliga-wedstrijd tegen VfL Wolfsburg. Matthijs de Ligt is de enige Nederlander in de basisopstelling van Julian Nagelsmann. Daley Blind zit op de bank, terwijl Ryan Gravenberch, mogelijk vanwege een blessure, niet bij de wedstrijdselectie zit. Het was voor Nagelsmann puzzelen vanwege de vele blessures in zijn ploeg. Dayot Upamecano en Eric Maxim Choupo-Moting waren twijfelgevallen en kunnen niet spelen. Het duel in de Volkswagen Arena begint om 17.30 uur.

Gravenberch kwam niet ongeschonden uit het gewonnen DFB-Pokal-duel met Mainz (4-0 winst) en neemt geen plaats op de bank. Bayern leed in de eerste drie competitiewedstrijden van 2023 puntenverlies. Tegen RB Leipzig, 1. FC Köln en Eintracht Frankfurt kwam de Beierse formatie niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Doordat Union Berlin gisteren met 2-1 won van Mainz, is de toekomstig tegenstander van Ajax in de Europa League nu koploper in de Bundesliga. Het verschil met achtervolger Bayern is twee punten. Wolfsburg staat op een zevende plek met 29 punten uit 18 duels.

Yann Sommer staat zondagmiddag onder de lat. Achterin spelen (v.r.n.l.) João Cancelo, Benjamin Pavard, De Ligt en Alphonso Davies, die Blind dus wederom uit de basiself houdt. Joshua Kimmich en Leon Goretzka vormen het controlerende blok op het middenveld. Voorin moeten Leroy Sané, Thomas Müller en Kingsley Coman voor het gevaar en de doelpunten zorgen. Nagelsmann kan nog steeds geen beroep doen op Noussair Mazraoui, Manuel Neuer, Lucas Hernández en Sadio Mané.

Opstelling VfL Wolfsburg: Casteels; Lacroix, Bornauw, Van de Ven; Baku, Svanberg, Arnold, Nmecha, Paulo Otavio; Wimmer, Wind.

Opstelling Bayern München: Sommer; Cancelo, Pavard, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Musiala, Sané; Müller.