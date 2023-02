Haarscheurtjes bij Bayern München: Neuer en Kahn clashen openlijk

Zaterdag, 4 februari 2023 om 10:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:36

Manuel Neuer heeft zijn ongenoegen geuit over de gang van zaken rond het ontslag van keeperstrainer Toni Tapalovic. Laatstgenoemde kreeg vorige maand zijn congé nadat hij het al een tijdje niet kon vinden met trainer Julian Nagelsmann. Het ontslag kwam voor Neuer, die heel goed was met Tapalovic, als een donderslag bij heldere hemel. De doelman liet zich bij The Athletic en de Süddeutsche Zeitung uit over de situatie, maar daar was Oliver Kahn niet van gediend.

Voor Neuer was het een schok dat Tapalovic het veld moest ruimen. De twee kenden elkaar al in de tijd dat Neuer nog bij Schalke 04 speelde en de keeperstrainer was in 2017 zelfs de getuige bij het huwelijk van de Duitse goalie. Zijn vertrek kwam dan ook hard aan. "Voor mij voelde het als een klap, terwijl ik al op de grond lag. Het was alsof mijn hart eruit werd getrokken. Het is het wreedste wat ik in mijn carrière heb meegemaakt. En ik heb veel meegemaakt. Alle keepers waren verbijsterd. Mensen barstten in tranen uit", aldus Neuer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De woorden van de geblesseerde doelman zijn in het verkeerde keelgat geschoten bij Kahn. "Wat Manuel heeft gezegd in delen van deze twee interviews in verband het ontslag van Tapalovic doet geen recht aan hem als aanvoerder of aan de waarden van Bayern. Bovendien komen zijn uitspraken op het verkeerde moment, omdat we hele belangrijke wedstrijden voor de boeg hebben. We gaan het hier nog met hem over hebben", aldus Kahn, die ook medelijden toont. "Hij is persoonlijk aangedaan, dat moet je tot op zekere hoogte begrijpen. Dat beseften we ook toen we hem deze niet licht genomen beslissing uitlegden."

Het ontslag van Tapalovic hield verband met zijn moeizame relatie met Nagelsmann. De twee botsten al maanden met elkaar. Tapalovic vond het moeilijk om de instructies van Nagelsmann op te volgen en koos vaak voor zijn eigen weg. Sportief directeur Hasan Salihamidzic probeerde maandenlang om de twee op één lijn te krijgen, maar slaagde daar niet in. De omgang met Alexander Nübel droeg ook bij aan het ontslag van Tapalovic, al was dat niet de hoofdreden. De keeper, die door der Rekordmeister verhuurd wordt aan AS Monaco, klaagde over het gebrek aan communicatie.

Volgens Neuer is er echter nooit een duidelijke reden aangegeven voor het ontslag van Tapalovic. "Er zijn dingen gezegd, maar niets van wat ik heb gehoord, sluit de mogelijkheid uit om met elkaar om tafel te gaan en zaken uit te spreken", aldus de 36-jarige doelman. Neuer zag zijn plek onder de lat bij Bayern onlangs worden ingenomen door de deze winter aangetrokken Yann Sommer, nadat hij tijdens het skiën geblesseerd raakte en zijn been brak. De van Borussia Mönchengladbach overgekomen Sommer moest in zijn eerste vier wedstrijden voor de Duitse recordkampioen drie keer vissen.