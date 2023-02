Fans van Feyenoord komen met fraaie actie om Thijs Slegers te steunen

Vrijdag, 3 februari 2023 om 08:57 • Guy Habets • Laatste update: 09:00

Het trieste nieuws over Thijs Slegers, die te horen heeft gekregen dat hij zal overlijden aan de naweeën van een eerder geslaagde stamceltransplantatie, is ook de supportersvereniging van Feyenoord ter ore gekomen. Zij roepen op om zondag tijdens de wedstrijd van hun club tegen PSV, de werkgever van Slegers, de perschef van de Eindhovenaren en allen die in een vergelijkbare situatie zitten te steunen.

Op de sociale kanalen van FSV De Feijenoorder is te lezen dat het nieuws over Slegers ook in Rotterdam hard is aangekomen. De supportersclub van Feyenoord roept daarom alle supporters die zondag aanwezig zijn in De Kuip op om in de twaalfde minuut van de topper tussen Feyenoord en PSV het lampje van de mobiele telefoon te laten schijnen en mee te zingen met You'll Never Walk Alone. Daarmee wil de supportersvereniging niet alleen Slegers, maar iedereen die met een dergelijke situatie kampt graag een hart onder de riem steken.

Ook ons bereikte dit enorm trieste nieuws. Uiteraard zullen wij dit ondersteunen en vragen wij supporters in De Kuip om in de 12e minuut aanstaande zondag hun mobiele lampje te laten schijnen voor een ieder die hiermee te maken krijgt. YNWA pic.twitter.com/RnTpSRLpsF — FSV De Feijenoorder (@DeFeijenoorder) February 2, 2023

Slegers maakte eerder donderdag in een persoonlijk statement op Instagram bekend dat hij slecht nieuws had ontvangen. “De afstotingsziekte die me al maanden dwars zit, is geen halt toe te roepen", zo viel er te lezen. "Na een eerder geslaagde stamceltransplantatie zullen de naweeën me uiteindelijk fataal worden. De medici kunnen niets meer voor me doen. Ons rest niets anders dan het noodlot te accepteren en er mee te dealen. Mijn gezin en ik danken jullie allemaal voor de steun die we mochten ontvangen in de voorbije jaren. Dat heeft ons ontzettend goed gedaan.”

De perschef en voormalig journalist gaf ook aan niet te weten hoelang hij nog te leven heeft. “Hoelang nog? Onder welke omstandigheden? Dat weten we nu niet en dat blijft ongewis. Tips voor goeie series enzo zijn welkom. Moet de tijd toch door zien te komen”, vervolgde hij met een knipoog. Tot slot deed Slegers nog een oproep aan iedereen om zich in te schrijven als stamceldonor of bloeddonor. “Ik ben niet meer te helpen, maar anderen wel!”

Stamceldonor worden is heel eenvoudig en kan levens redden. Registreren kan via matchis.nl.