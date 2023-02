Maurice Steijn zag ‘nieuwe Mijnans’ bij NAC: ‘We hadden flink moeten betalen’

Donderdag, 2 februari 2023 om 19:24 • Guy Habets • Laatste update: 08:06

Sparta Rotterdam hoopte op de slotdag van de transferwindow zaken te kunnen doen met NAC Breda. Dat zegt Maurice Steijn, trainer van de Kasteelclub, tegen ESPN. Sparta raakte Sven Mijnans kwijt aan AZ en zag in Odysseus Velanas een perfecte opvolger, maar de spelmaker met Griekse roots zou te veel moeten kosten.

Het vertrek van Mijnans noopte Sparta tot handelen op Deadline Day. Velanas, die een aflopend contract heeft bij NAC, was in beeld. "Ik ken hem wel als speler en hijstond op mijn lijstje om naar Sparta te halen, maar ik heb niet samen met hem gewerkt bij NAC", vertelt Steijn. "Hij kwam na mij naar Breda." De oefenmeester vertrok na de verloren promotiefinale tegen NEC in 2021 (1-2) door de achterdeur en kreeg te maken met bedreigingen. Een paar weken na het vertrek van Steijn tekende Velanas in het Rat Verlegh Stadion.

De financiën weerhielden Sparta van het ondernemen van actie. "Als je het over hem hebt, heb je het over een speler die je zou moeten kopen en dat budget is er niet bij ons", legt de oefenmeester van de Rotterdammers uit. "Ik weet niet of hij duur was geweest, maar ik denk dat we flink hadden moeten betalen voor Velanas. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat NAC zo'n speler, die heel erg belangrijk is voor die club, niet zomaar laat vertrekken. Hij is in elk geval genoemd bij ons, maar we waren niet in staat om hem te benaderen."

Velanas wil naar verluidt niet in gesprek met NAC over contractverlenging en de Parel van het Zuiden twijfelt dan ook of het dit seizoen nog gebruik wil maken van de spelmaker. In de eerste twintig competitiewedstrijden kwam Velanas nog tot elf doelpunten en vier assists voor NAC. De club haalde in de winterstop met Casper Staring en Matthew Garbett echter twee nieuwe middenvelders en heeft met Aimé Omgba, Javier Vet, Ezechiel Banzuzi, Sabir Agougil en Boris van Schuppen nog voldoende andere opties op de positie van Velanas.