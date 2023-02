Hakim Ziyech traint weer mee bij Chelsea en hoort belofte van zijn trainer

Donderdag, 2 februari 2023 om 18:30 • Guy Habets

Graham Potter stelt dat Hakim Ziyech zich geen zorgen hoeft te maken over een gebrek aan speeltijd bij Chelsea. De Engelse manager van the Blues, die tijdens de afgelopen transferperiode de beschikking kreeg over een lading aan nieuwe spelers, is van plan om de Marokkaans international in de tweede seizoenshelft veelvuldig in te zetten. Ziyech liep op de slotdag van de transferwindow een overstap naar Paris Saint-Germain mis.

Ziyech was op 31 januari de hele dag in Parijs in afwachting van zijn overstap, maar de papieren waren niet op tijd in orde. Naar verluidt stuurde Chelsea tot drie keer toe de foute gegevens op, waardoor de spelmaker het seizoen nu dus moet afmaken op Stamford Bridge. Door het binnenhalen van spelers als Mykhaylo Mudryk, Noni Madueke en João Félix lijkt de kans op speeltijd ook nog eens tot een minimum te zijn gedaald. Toch denkt Potter dat dat allemaal wel mee zal vallen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De trainer van Chelsea houdt vertrouwen in zijn pupil en deed zelfs een belofte. "Ziyech is terug in Engeland en heeft vanmorgen al voor ons getraind", liet hij weten op een persconferentie ter voorbereiding op de competitiewedstrijd tegen Fulham van vrijdagavond. "Hakim is een professional en heeft begrip getoond voor de situatie. Hij geeft alles voor Chelsea, kan gewoon spelen tegen Fulham en zal een belangrijke speler voor ons zijn tijdens de rest van het seizoen."

Dat seizoen zal bestaan uit wedstrijden in de Premier League en de Champions League. Chelsea is immers al uitgeschakeld in beide Engelse bekertoernooien en zal zich met name richten op de competitie, waarin een plek bij de eerste vier moet worden veiliggesteld. Op dit moment staat de blauwe formatie uit Londen op een teleurstellende tiende plaats, met tien punten achterstand op nummer vier Manchester United. In het miljardenbal speelt Chelsea in de achtste finales tegen Borussia Dortmund.