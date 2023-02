‘Na Juventus moet opnieuw een Serie A-club vrezen voor puntenaftrek’

Na Juventus moet nu ook Sampdoria vrezen voor puntenaftrek in de Serie A. De club uit Genoa verkeert in financiële problemen en moet volgens la Gazzetta dello Sport onder meer nog elf miljoen euro aan achterstallige salarissen betalen aan de spelers en technische staf. Als de club binnen twee weken niet de salarissen over de laatste drie maanden van 2022 betaalt, volgt een puntenaftrek.

Sampdoria, waar de Nederlanders Sam Lammers en Bram Nuytinck onder contract staan, verkeert al langere tijd in financieel zwaar weer. Behalve de elf miljoen euro aan salarissen die het nog moet betalen, heeft de club een kapitaalinjectie van 35 tot vijftig miljoen euro nodig. Eigenaar Massimo Ferreiro probeert Sampdoria al maandenlang te verkopen, maar dat is tot dusver niet gelukt.

Ook op het veld gaat het i Blucerchiati dit seizoen niet voor de wind. Sampdoria staat momenteel op de negentiende plek, met slechts negen punten. Zoveel punten bedraagt overigens ook de afstand tot de veilige zeventiende plek. De ploeg van trainer Dejan Stankovic wist tot dusver alleen de competitieduels met Cremonese (0-1) en Sassuolo (1-2) te winnen. In de Coppa Italia werd Sampdoria in januari uitgeschakeld door Fiorentina (1-0). Dat staat in schril contrast met het begin van de jaren negentig, toen Sampdoria landskampioen werd en de Europa Cup I-finale haalde.

In januari kreeg competitiegenoot Juventus al vijftien punten in mindering, vanwege gerommel met de boekhouding. De club uit Turijn, die wel beroep heeft aangetekend, zou kunstmatig transfersommen hebben opgevoerd, zodat het er zelf financieel gunstiger uitkwam. Eerder werd al bekendgemaakt dat la Vecchia Signora tijdens de coronapandemie toch spelerssalarissen had doorbetaald, ondanks dat de club toen met het nieuws kwam dat de spelers tijdelijk van hun salaris afzagen. Het gerommel met de boekhouding verlaagde het verlies dat Juventus op papier leed.