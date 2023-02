Robin Pröpper roept Ramiz Zerrouki tot de orde: ‘Ik begrijp het wel, maar...’

Woensdag, 1 februari 2023 om 19:55 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:31

Robin Pröpper staat niet helemaal achter de story’s die zijn teamgenoten Ramiz Zerrouki en Joshua Brenet onlangs op Instagram plaatsten. Dat vertelde de verdediger van FC Twente dinsdag bij FC Afkicken. Zerrouki, die vrijwel de gehele transferperiode aan Feyenoord werd gelinkt, postte begin januari een foto in zijn story van zichzelf tijdens een duel met Feyenoord, met daarbij een zandloper. Dinsdag gebruikte ook Brenet een zandloper in een Instagram-story, als bijschrift van een foto van hem en Zerrouki.

“Ik weet ook hoe het werkt”, begint Pröpper over de transferperikelen rondom het duo in de transferdeadline-show van FC Afkicken. “Je hebt altijd dit soort issues, maar als je de kwaliteit hebt kom je wel waar je hoort. Zerrouki heeft zich ontzettend goed verwoord. Hij staat daar ook echt achter. Als het nu niet komt, dan later wel.” Waar Zerrouki in de belangstelling stond van Feyenoord, had Fulham interesse om Brenet over te nemen. Voor beide transfers stak FC Twente uiteindelijk een stokje.

Pröpper geeft aan met beide spelers gesproken te hebben over hun mogelijke transfers. “Je praat met ze en je begrijpt ze. Praten doen we het hele jaar al, we zijn een team.” Iets wat de aanvoerder van Twente echter minder begreep, waren de Instagram-story’s die door beide spelers werden geplaatst. “Ik heb ze niet zelf gesproken, maar hou dat lekker bij elkaar en niet op social media. Je weet dat ze erover gaan praten.”

De story die door Brenet werd geplaatst kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Pröpper denkt dat zijn collega-verdediger het goed bedoelde. “Ik denk dat hij bedoelt dat de tijd van Zerrouki nog wel gaat komen. Zo interpreteer ik het”, aldus de centrumverdediger, die met vertrouwen vooruitblikt op de rest van het seizoen. “Ik denk dat er een bepaalde ontwikkeling is. Het is niet zo erg om hier te zitten omdat er echt nog wat te halen valt met deze groep.”

Davy Pröpper

Pröpper ging bij FC Afkicken ook nog even in op de terugkeer van zijn broer Davy in de voetbalwereld. De 31-jarige middenvelder, die een jaar geleden stopte met profvoetbal omdat hij het plezier had verloren, keerde vorige week terug bij Vitesse. In Arnhem tekende hij een contract tot medio 2024. “De mooiste transfer van deze window was voor mij persoonlijk mijn broer”, aldus Robin Pröpper. “Dat duidelijk werd dat hij weer terug zou gaan keren, was voor mij een heel mooi moment.”