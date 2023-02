PSV deed deze winter serieuze poging om Memphis Depay terug te halen

Dinsdag, 31 januari 2023 om 19:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:33

PSV heeft eerder deze transferperiode contact gezocht met Memphis Depay om over een eventuele rentree te maken, zo bevestigt algemeen directeur Marcel Brands dinsdag tegenover Voetbal International en De Telegraaf. De Eindhovenaren dachten aan Memphis als opvolger van de naar Liverpool vertrokken Cody Gakpo. De aanvaller, die de jeugdopleiding van PSV doorliep en tot 124 duels kwam in de hoofdmacht, koos er uiteindelijk voor om Barcelona in te ruilen voor Atlético Madrid.

"We hebben Arnaut Danjuma geprobeerd, zelfs Memphis Depay nog gebeld", vertelt Brands aan De Telegraaf. "Dan zijn er nog veel namen geweest, die ons zijn voorgehouden, maar met wie we niet hebben gesproken. Intern zijn twee namen overgebleven en daarvan is de keuze gevallen op Thorgan Hazard." Volgens clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad dacht Memphis serieus na over een terugkeer bij PSV, maar viel de keuze uiteindelijk op Atlético.

Memphis tekende twee dagen na het gesprek met Brands een contract tot medio 2025 in Madrid. Voor de opvolger van de naar Chelsea vertrokken João Félix werd drie miljoen euro betaald door Atlético, een bedrag dat door diverse bonussen nog verder kan oplopen. Memphis is inmiddels twee keer als invaller gebruikt door trainer Diego Simeone: vijftien minuten in LaLiga en 46 minuten in de Copa del Rey.

De 86-voudig international van het Nederlands elftal kampte in het begin van het seizoen met blessureleed, al was hij wel op tijd fit voor het WK. Het werd daarna echter al snel duidelijk dat Xavi geen vaste plaats voor hem in petto had bij Barcelona. Memphis wilde de Catalanen tussentijds verlaten, maar daarnaast wel in Spanje actief blijven. Atlético hapte toe en wist de 28-jarige aanvaller naar het Wanda Metropolitano te halen.