Mourinho wijst bod op muiteling af en heeft keiharde straf in gedachten

Dinsdag, 31 januari 2023 om 12:47 • Wessel Antes • Laatste update: 14:44

De clubleiding van AS Roma is niet van plan om Nicolò Zaniolo nog te laten vertrekken, zo melden diverse Italiaanse media. Hoewel de 23-jarige middenvelder het zichzelf onmogelijk heeft gemaakt in de Italiaanse hoofdstad, wil de clubleiding niet meewerken aan een uitgaande transfer naar Leeds United om zo een voorbeeld te stellen aan toekomstige contractspelers die van plan zijn om te muiten. De Romeinen hebben zich volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano wel versterkt met Diego Llorente, die juist overkomt van Leeds.

Zaniolo was vrijwel altijd basisspeler bij Roma, ondanks dat hij zijn oude niveau na zware knieblessures amper meer wist aan te tikken. De leiding van Roma vindt nu echter dat de linkspoot te ver is gegaan door zich schuldig te maken aan werkweigering. De elfvoudig international van Italië, die in de Conference League-finale tegen Feyenoord verantwoordelijk was voor het enige doelpunt van de wedstrijd, weigerde de afgelopen weken meermaals om mee te trainen. Dat kwam Zaniolo duur te staan: wegens ernstige bedreigingen van een groep hooligans moest hij vluchten uit zijn huis. Daarnaast bestempelden Roma-fans hem als 'verrader', waardoor een rentree van Zaniolo bij Roma ver weg lijkt.

De middenvelder ligt in Rome nog tot medio 2024 vast, maar het bestuur en Mourinho zouden zelfs bereid zijn om Zaniolo de rest van zijn contractduur op de tribune te zetten. Daarmee willen de Giallorossi een spijkerhard voorbeeld stellen naar spelers die doen aan werkweigering. Eerder deze week had Zaniolo overigens de optie om te vertrekken naar AFC Bournemouth, maar de Italiaan zag het niet zitten om te vechten tegen degradatie uit de Premier League. Roma had er wel oren naar om zaken te doen met de Engelsen, maar Zaniolo zelf ziet die overstap niet zitten en weigerde zelfs om de vertegenwoordigers van Bournemouth in Rome te ontmoeten, tot ontsteltenis van Roma. De middenvelder had zijn zinnen gezet op een overgang naar AC Milan, maar die club kon niet aan de financiële voorwaarden van de hoofdstedelingen voldoen.

Op de slotdag van de transfermarkt is het nog mogelijk dat Milan zich wederom meldt om Zaniolo te huren met optie tot koop. Roma zou dan moeten bepalen of het niet alsnog eieren voor zijn geld kiest. Maandagavond meldde Leeds zich bij Roma om Zaniolo te huren met een optie tot koop, maar dat aanbod werd resoluut van tafel geveegd. De linkspoot mag in principe enkel nog weg onder strikte voorwaarden, al lijkt hij nog te mogen hopen op een transfer naar the Peacocks. Volgens Romano heeft Roma verdediger Llorente namelijk overgenomen van Leeds met een optie tot koop van 18 miljoen euro. Mogelijk houdt deze transfer de banden tussen Roma en Leeds alsnog warm voor een (tijdelijke) overstap van Zaniolo naar Elland Road.