Union Berlin blokkeert transfer van Sheraldo Becker naar de Premier League

Dinsdag, 31 januari 2023 om 11:45 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:46

1. FC Union Berlin laat Sheraldo Becker niet naar Everton vertrekken, zo weet de Duitse tak van Sky Sport. De 27-jarige aanvaller moest het gat opvullen dat de naar Newcastle United vertrokken Anthony Gordon op Goodison Park heeft achtergelaten. Everton heeft voor zover bekend geen officieel bod gedaan op Becker en hoeft dat dus ook niet meer te doen. Union wil de selectie tot het einde van het seizoen bij elkaar houden.

Everton raakte met Gordon een van zijn weinige smaakmakers kwijt. The Toffees maken een waardeloos seizoen door en bivakkeren momenteel op de negentiende plaats in de Premier League, twee punten onder de degradatiestreep. Het kwam Frank Lampard al op ontslag te staan en opvolger Sean Dyche had met Becker de weg omhoog in kunnen slaan.

De Surinaams international beleefde een flitsende seizoenstart met zes treffers en drie assists in de eerste zeven competitieduels. Hoewel zijn productie daarna terugliep, staat hij er nog altijd goed op in het buitenland. Union wil Becker dus alleen niet laten gaan. Die Eisern beschouwen de Amsterdammer als sleutelspeler in de titelrace en daarom is een transfer onbespreekbaar.

Union, de huidige nummer twee van de Bundesliga, verwelkomde maandag Isco al als nieuw selectielid. De dertigjarige spelmaker zag een avontuur bij Sevilla compleet mislukken en tekende daarom voor anderhalf seizoen in de Duitse hoofdstad, met optie op nog een jaar. Becker speelt sinds juli 2019 bij Union, maar ontpopte zich pas dit seizoen als uitblinker. Hij staat net als ploeggenoot Danilho Doekhi binnenkort tegenover zijn oude club Ajax in Europa League-verband.

