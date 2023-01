Botman bewierookt ‘slachtoffer van Schreuder’: ‘Hij is van een ander level’

Zaterdag, 28 januari 2023 om 11:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:20

Sven Botman heeft de loftrompet gestoken over Winston Bogarde. De voormalig Ajacied maakt tegenwoordig furore bij Newcastle United, waar hij onderdeel uitmaakt van de minst gepasseerde defensie van de Premier League. Met terugwerkende kracht heeft Botman veel te danken aan Bogarde, zo vertelt hij in gesprek met JayJay Boske bij Only the Best.

Botman doorliep de jeugdopleiding van Ajax, waar hij in 2009 terechtkwam via zijn jeugdvereniging RKSV Pancratius. Op zestienjarige leeftijd kreeg hij daar te maken met Bogarde. De inmiddels vertrokken assistent-trainer werkte jarenlang als rechterhand van Erik ten Hag door zich bezig te houden met de verdedigers. Toen Botman werd verhuurd aan sc Heerenveen en later werd verkocht aan Lille OSC kwam er ook een einde aan zijn samenwerking met Bogarde.

"Van alle trainers had hij een hele andere aanpak", aldus de centrale verdediger. "Dat heeft mij heel veel gebracht. Op dat moment dacht ik: hij vermoordt mij. Bij Ajax wordt altijd heel veel van je verwacht, maar hij zat echt op een ander level. Hij was heel eerlijk, misschien soms wel té eerlijk. Dat hij zei dat alles slecht was. 'Wat doe je nou?', riep hij dan. Op een gegeven moment ga je inzien dat hij gelijk heeft. Ik had zelf ook wel door dat ik iets moest veranderen om een volgende stap te maken."

Dat laatste is inmiddels gelukt. Botman vormt het hart van de defensie van Newcastle, de minst gepasseerde ploeg in de Premier League. "Het is een hele warme club, echt een familie", aldus de mandekker. "De nieuwe eigenaar verbaast mij echt, die is heel vaak op de club. Sowieso elke twee weken. Dan komen ze langs, nemen ze de kinderen mee en gaan ze kijken. Dat vinden ze helemaal fantastisch. Laatst waren we op trainingskamp in Saudi-Arabië en gingen we bij twee andere eigenaren op bezoek in hun paleis. Bizar is dat. Echt een hele andere wereld."

Bij Ajax duikt ondertussen de naam van Bogarde weer op. De voormalig speler van de club moest afgelopen zomer plots het veld ruimen door de komst van Alfred Schreuder. Laatstgenoemde nam met Matthias Kaltenbach zijn eigen assistent mee en had Bogarde niet meer nodig. Inmiddels heeft ook Schreuder het veld moeten ruimen en wordt gekeken naar de nieuwe invulling van de technische staf van Ajax. Aanstaande zondag op bezoek bij Excelsior worden de honneurs waargenomen door de doorgeschoven John Heitinga.