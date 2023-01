Ralf Seuntjens deelt geweldig nieuws: ‘Activiteit van lymfeklierkanker is weg’

Donderdag, 26 januari 2023 om 14:43 • Davey de Laat • Laatste update: 15:18

Ralf Seuntjens heeft donderdagmiddag geweldig nieuws gedeeld op Instagram. De 33-jarige spits laat namelijk weten dat de activiteit van zijn lymfeklierkanker weg is. Bij Seuntjens werd vorig jaar mei een tumor onder het borstbeen ontdekt. De aanvaller keerde toen direct terug uit Japan om in Nederland zijn behandeling te starten.

“Wat een heftig jaar is het geweest voor mij”, begint de 33-jarige spits, die onder contract staat bij het Japanse FC Imabari, op Instagram. “Ik had na mijn chemokuren er alle vertrouwen in dat de uitslag in november goed zou zijn. Helaas was de scan in november onzeker en gingen ze uit van een recidief.” Inmiddels is de activiteit van de lymfeklierkanker dus weg.

“Vorige week is er een nieuwe scan gemaakt en het wonder was daar, want de activiteit van de lymfeklierkanker was weg!”, aldus Seuntjens. “Onwerkelijk, opgelucht en ontzettend dankbaar. Ik mag en kan weer kijken naar de toekomst. Ik wil iedereen bedanken voor de enorme support.”