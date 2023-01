Weghorst doet het en opent doelpuntenrekening voor Manchester United

Woensdag, 25 januari 2023 om 21:53 • Tom Rofekamp

Wout Weghorst heeft zijn rekening bij Manchester United geopend. De winteraanwinst van the Red Devils zette zijn club in het EFL Cup-duel met Nottingham Forest op 0-2, na een afgeketst schot van Antony. Het is zijn derde duel in dienst van United, nadat Weghorst tegen Crystal Palace en Arsenal ook al basisplaatsen toebedeeld kreeg.