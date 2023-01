Botman incasseert opnieuw geen goal en staat met een been in EFL Cup-finale

Dinsdag, 24 januari 2023 om 23:09 • Mart van Mourik

Newcastle United heeft een belangrijke stap gezet richting de finale van de EFL Cup. In het heenduel van de halve eindstrijd met Southampton was de ploeg van manager Eddie Howe met 0-1 te sterk dankzij een treffer van Joelinton. Het was de negende keer in de laatste tien wedstrijden dat the Magpies geen doelpunt incasseerden. Volgende week dinsdag wordt de return afgewerkt op St. James' Park.

Howe rekende dinsdagavond op zijn vertrouwde elf namen, wat onder meer betekende dat Sven Botman links in het centrum van de verdediging stond. Bij Southampton, dat afgelopen weekend in de Premier League met 0-1 verloor van Aston Villa, werd de volledige voorhoede omgegooid. Samuel Edozie, Che Adams en Adam Armstrong moesten plaatsmaken voor respectievelijk Moussa Djenepo, Sekou Mara en Mislav Orsic.

In de veertigste minuut dacht Joelinton al de openingstreffer aan te tekenen. Na een fraaie dribbel over de linkerflank en een schot van Joseph Willock scoorde de linksbuiten uit de rebound, maar uit de videobeelden bleek dat Joelinton de bal eerst met zijn hand had meegenomen voordat hij inschoot: doelpunt afgekeurd. Ruim zeven minuten na rust was Joelinton wederom dicht bij een doelpunt. Hoewel de vleugelspits de bal van dichtbij in een vrijwel leeg doel kon plaatsen, schoot hij hoog over.

De ban werd uiteindelijk een kwartier voor tijd gebroken. Ditmaal had Joelinton het vizier wél op scherp staan en liep hij een puike voorzet van Aleksandr Isak binnen: 0-1. Enkele minuten later werd een doelpunt van Southampton afgekeurd, daar invaller Armstrong de bal met zijn hand geraakt voordat hij binnenschoot. Uiteindelijk besloot de thuisploeg het duel met tien man. In de 87ste minuut haalde Duje Caleta-Car de dreigende Allan Saint-Maximin onderuit, waardoor hij zijn tweede gele kaart kreeg en de return zal moeten missen.