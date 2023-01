Elftal van de Week: NAC onder toeziend oog van Hyballa direct hofleverancier

Dinsdag, 24 januari 2023 om 15:00 • Wessel Antes • Laatste update: 15:04

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag, zaterdag, zondag en maandag werd de 21ste speelronde afgewerkt. Koploper PEC Zwolle deed goede zaken door in het laatste kwartier af te rekenen met VVV-Venlo (2-0), terwijl NAC Breda onder toeziend oog van Peter Hyballa met 1-2 te sterk was op bezoek bij TOP Oss. De Duitse oefenmeester zat weliswaar nog op de tribune als toeschouwer, maar zag zijn elftal wel hofleverancier worden van het Elftal van de Week.

Het doel wordt deze week verdedigd door Nicolas Moritz, die namens Roda JC op bezoek bij Jong Ajax (1-2 winst) een aantal voortreffelijke reddingen verrichtte. NAC is deze speelronde hofleverancier en levert maar liefst drie spelers af. Odysseus Velanas, Jort van de Sande en Charles-Jesaja Herrmann hebben het allen geschopt tot het Elftal van de Week. Roda JC (Mortiz en Dylan Vente) en Helmond Sport (Flor Van Den Eynden en Bryan van Hove) leveren beide twee spelers af.

NAC-spits Herrmann stond tijdens de afgelopen speelronde in de schijnwerpers door al na acht seconden de score te openen. Daarmee was hij verantwoordelijk voor het snelste doelpunt sinds Opta exacte tijden bijhoudt voor de Eerste Divisie (sinds 2015/16). Teamgenoot Van de Sande blonk uit met zijn aantal gecreëerde kansen: maar liefst zes, waarvan drie grote. Helmond-verdediger Van den Eynden noteerde een extreem hoge passnauwkeurigheid van 93,6 procent tijdens de 1-1 remise met Jong AZ.

Elftal van de Week: Moritz (Roda JC); Hall (ADO Den Haag), Fortes (De Graafschap), Van den Eynden (Helmond Sport), Van Hove (Helmond Sport); Ritmeester van de Kamp (Almere City), Van den Berg (PEC Zwolle), Velanas (NAC Breda); Van der Sande (NAC Breda), Herrmann (NAC Breda), Vente (Roda JC).