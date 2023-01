‘Weghorst mag dan nog niet gescoord hebben, hij heeft enorme impact’

Maandag, 23 januari 2023 om 08:32 • Tom Rofekamp

De Engelse media zijn verdeeld over het optreden van Manchester United in de verloren topper tegen Arsenal (3-2). Hoewel vrijwel ieder orgaan the Gunners als terechte winnaars aanwijst, is er geen consensus over de hoeveelheid tegenstand die de bezoekers wisten te bieden. Wel komt Wout Weghorst er (met name in de lokale media) goed vanaf.

"Weghorst, de muur'" kopt de Manchester Evening News boven een opiniestuk na afloop van het duel in het Emirates Stadium. "Hij mag nog geen goal of assist op zijn naam hebben bij United, maar hij heeft nu al enorme impact. Zijn beweging werd na het midweekse gelijkspel tegen Crystal Palace (1-1, red.) al geprezen door de scorende Bruno Fernandes en hij vervulde een soortgelijke rol bij Rashfords goal tegen Arsenal. Hoewel hij nog niet dicht bij een doelpunt is gekomen maakt hij de aanval beter, niet alleen met die beweging, maar ook met zijn vaardigheid om de bal onder druk te krijgen en te behouden", luidt de bijbehorende uitleg.

De lokale krant van Manchester deelt Weghorst een 6 uit voor zijn optreden, hetzelfde rapportcijfer als Sky Sports de spits toekent. BBC is minder gulhartig en geeft Weghorst een 4.68. "Weghorst is nog aanpassende aan zijn terugkeer in de Premier League", oordeelt laatstgenoemde, dat het ontbreken van de geschorste Casemiro echter als grootste pijnpunt bij United identificeerde. "Een dure absentie van Casemiro, die broodnodige ervaring en spelmanagement had geboden in die hectische slotfase." Eddie Nketiah zorgde in de allerlaatste minuut voor de beslissende 3-2.

Door de nederlaag in het Emirates Stadium lijken de titelkansen voor United definitief verkeken. Arsenal prijkt bovenaan de Premier League-ranglijst met vijftig punten, elf meer dan the Red Devils er in twintig competitieduels haalden. Arsenal heeft bovendien een wedstrijd minder gespeeld. Het hoogst haalbare voor United lijkt zo een plek bij de eerste vier, wat goed is voor directe kwalificatie voor de Champions League. Ook strijden Ten Hag en consorten nog mee in de FA Cup, EFL Cup en Europa League.