Schreuder laat Berghuis spelen, wisselt van spits en schuift met Álvarez

Zondag, 22 januari 2023 om 13:15 • Guy Habets • Laatste update: 13:22

Steven Berghuis staat als basisspeler van Ajax aan de aftrap van De Klassieker van zondagmiddag. Dat blijkt uit de opstelling die de Amsterdammers gedeeld hebben op de sociale kanalen. De aanvallende middenvelder wordt door trainer Alfred Schreuder op het middenveld geposteerd, terwijl Edson Álvarez juist een linie zakt. Mohammed Kudus is de spits van dienst.

Het meespelen van Berghuis in de met Feyenoord-fans gevulde Kuip was een hot item de afgelopen week. De Rotterdamse club maakte zich zorgen om de veiligheid van de Apeldoorner, terwijl sommige stromingen bij Ajax twijfelden om Berghuis op te stellen. Schreuder heeft nu de knoop doorgehakt en stelt de dertigjarige spelmaker 'gewoon' op. In aanloop naar de wedstrijd sprak de trainer al met zijn speler over de vijandige ontvangst. "Dat zijn belangrijke gesprekken. Hij voelt zich goed en heeft een goede trainingsweek achter de rug", zo klonk het op de voorbereidende persconferentie.

De Amsterdammers moeten het op bezoek bij de aartsrivaal in Rotterdam doen zonder Devyne Rensch, die tegen FC Twente een rode kaart ontving voor het neerhalen van een doorgebroken speler. Álvarez zal daardoor een linie zakken en aantreden als centrale verdediger. In zijn tijd bij het Mexicaanse Club América was dat overigens zijn vertrouwde positie. Op het middenveld komt daardoor een plek vrij voor Berghuis, terwijl Kenneth Taylor vermoedelijk een meer controlerende rol aan zal nemen. Voorin kiest Schreuder voor Francisco Conceição, Kudus en aanvoerder Dusan Tadic, waardoor Brian Brobbey genoegen moet nemen met een rol als wisselspeler.

De aftrap in De Kuip zal zondagmiddag om 14.30 uur worden genomen. Het duel tussen Feyenoord en Ajax wordt gefloten door Serdar Gözübüyük, die wordt bijgestaan door assistent-scheidsrechters Joost van Zuilen en Johan Balder. Rob Dieperink is de vierde official van dienst, terwijl Pol van Boekel en Charles Schaap het videoarbitrageteam vormen. Het beladen duel zal uitgezonden worden op ESPN 1, hoewel de voorbeschouwing eerder al op ESPN Extra te zien is.

De opstelling van Ajax: Rulli; Sánchez, Álvarez, Timber, Bassey; Taylor, Klaassen, Berghuis; Conceição, Kudus, Tadic.