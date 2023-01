Scherpen stopt eerst penalty maar verprutst het daarna: PSV boekt zege

Zaterdag, 21 januari 2023 om 22:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:06

PSV heeft zaterdag een eind gemaakt aan zijn negatieve reeks in de Eredivisie. Na drie duels zonder winst werd Vitesse zaterdag dankzij een doelpunt van Guus Til met minimale cijfers verslagen: 1-0. Kjell Scherpen ging bij de treffer opzichtig in de fout, nadat de doelman van Vitesse zich daarvoor nog had onderscheiden door een penalty van Luuk de Jong te keren. Scherpen kreeg in de slotminuten rood vanwege het neerhalen van de doorgebroken Yorbe Vertessen. PSV klimt van plek vier naar twee, al komt de concurrentie zondag pas in actie. Vitesse staat teleurstellend veertiende.

Noni Madueke verruilde PSV deze week voor Chelsea en werd op rechts vervangen door Anwar El Ghazi, terwijl Xavi Simons de linkerkant invulde. Guus Til kreeg een plek op 10, waardoor Joey Veerman opnieuw op de bank moest beginnen. Een opsteker voor PSV was de terugkeer van Mauro Júnior bij de wedstrijdselectie. De linksback speelde dit seizoen nog geen minuut. Vitesse haalde in januari voormalig PSV'er Nicolas Isimat-Mirin binnen, maar voor de geblesseerde verdediger kwam het duel in het Philips Stadion te vroeg.

PSV opende sterk en kreeg binnen enkele minuten een megakans. El Ghazi, vrijgezet door De Jong, schoot echter ver naast. Na 23 minuten volgde nieuwe dreiging van PSV. Simons verstuurde een prachtige steekbal op El Ghazi, die van acht meter recht op Scherpen schoot. Vitesse-verdediger Mitchell Dijks zette nog alles op alles om El Ghazi af te stoppen en raakte de PSV'er nadat die had geschoten. Scheidsrechter Pol van Boekel gaf na het langdurig bekijken van de beelden een penalty. De Jong dacht Scherpen met een schijnbeweging in zijn aanloop te verrassen, maar de doelman was niet onder de indruk en raapte de dramatische strafschop van De Jong zo op.

Tot overmaat van ramp raakte De Jong bij de tegenstoot van Vitesse geblesseerd aan het hoofd na een botsing met Melle Meulensteun. De spits van PSV moest zich met een wond aan het voorhoofd laten vervangen door Johan Bakayoko. Aan het eind van de eerste helft creëerde Simons opnieuw een gevaarlijke kans. De hangende linksbuiten bracht de bal dreigend voor het doel, waar El Ghazi net tekort kwam voor een intikker.

Drie minuten na rust brak PSV de ban, met dank aan een behoorlijke fout van Scherpen. De doelman van Vitessse reageerde weifelend op een houdbaar ogend afstandsschot van Til, die van een meter of 25 met een geplaatste bal via binnenkant paal scoorde: 1-0. Vitesse ging iets aanvallender spelen en Million Manhoef leek na een uur spelen door de defensie van PSV te breken. De razendsnelle vleugelspeler werd echter te veel naar de buitenkant gedwongen voor een kansrijk schot.

Vitesse bleef in de slotfase aandringen. Matús Bero zag een kopbal uit een voorzet van Miliano Jonathans gekeerd worden door Walter Benítez. De keeper van PSV had enkele minuten óók een antwoord op een lastig schot van Jonathans. De rebound van Bartosz Bialek werd vlak voor het doel verijdeld door een blok van Jarrad Branthwaite. PSV had het kunnen beslissen via Simons, die na een lage voorzet van Til naast schoot. Diep in blessuretijd was de ver uitgekomen Scherpen te laat en ging Vertessen tegen de vlakte: rood voor de keeper van Vitesse.