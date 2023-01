Kieft ziet Feyenoord-speler weer opbloeien na winterstop: ‘Een verrijking’

Donderdag, 19 januari 2023 om 14:47 • Davey de Laat • Laatste update: 14:54

Wim Kieft denkt dat Feyenoord aanstaande zondag de Klassieker gaat winnen tegen Ajax. De voormalig Oranje-international zag de Rotterdammers afgelopen weekend goed voetballen in de wedstrijd tegen FC Groningen (0-3) en is onder de indruk van Alireza Jahanbakhsh, die na de winterstop verbetering toont. Ook is de voetbalanalist kritisch op het aankoopbeleid van Ajax.

Kieft zag Jahanbakhsh lange tijd worstelen met zijn vorm, maar ziet de vleugelspits na het WK weer opbloeien bij Feyenoord. “Die Jahanbakhsh heb ik best wel vaak bekritiseerd, maar na de winterstop zie je toch wel dingen waarvan je denkt: als hij dit niveau kan vasthouden, is het wel echt een verrijking.” Ook in Oussama Idrissi heeft de oud-spits nog altijd vertrouwen. “Normaal gesproken vind ik Idrissi een hele goede speler, alleen die is net voor de winterstop weer geblesseerd geraakt.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax presteert op dit moment matig in de Eredivisie. De Amsterdammers staan op een derde plaats, vijf punten achter koploper Feyenoord. Kieft vindt dat er verkeerd is ingekocht door technisch managers Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar. “Er zijn twee dingen bij Ajax. Er is een half elftal weggekocht en wat er voor teruggekomen is, dat is niet exact waar de coach op had gehoopt. Tenzij hij er zelf mee in heeft gestemd natuurlijk, maar ik denk toch eerder dat de club bepaalt wat ze binnenhalen.”

De voormalig speler van Ajax denkt dat het kampioenschap nog niet is gespeeld als Feyenoord zondag wint. “We zitten pas op de helft. Door het WK zie je dat de eerste competitieronde moeizaam gaat, je wilt het liefst goed beginnen en het resultaat is dan vaak heilig. Als Ajax verliest worden het acht punten, maar als er nog zeventien wedstrijden zijn heb je die punten ook zo weer verspeeld.” De Klassieker in de Kuip begint aanstaande zondag om 14.30 uur.