Justin Kluivert rondt na imposante sprint over 60 meter heerlijk subtiel af

Woensdag, 18 januari 2023 om 21:16 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:25

Valencia heeft de kwartfinales van de Copa del Rey bereikt. De ploeg van trainer Gennaro Gattuso won woensdagavond zonder problemen van Sporting Gijón: 0-4. Justin Kluivert, die in de basis startte, tekende voor de 0-2. Later in de wedstrijd was ook Samuel Lino trefzeker, terwijl Edinson Cavani twee keer doeltrof tegen de nummer vijftien van de Segunda División.

Valencia, dat momenteel op een teleurstellende twaalfde plek staat in LaLiga, opende na tien minuten de score via Cavani. Na een combinatie tussen Kluivert en voormalig PSV’er Toni Lato kon de bal nog worden weggetikt door een verdediger van de thuisploeg. De bal belandde echter voor de voeten van Cavani, waarna de Uruguayaan beheert afrondde: 0-1. Ruim tien minuten later werd Kluivert vanaf eigen helft diepgestuurd. Na een indrukwekkende sprint met de bal aan de voeten kwam hij oog in oog te staan met doelman Diego Mariño. Die wist de geboren Zaandammer met een fraai lobje te verschalken, waardoor de score werd verdubbeld.

Nog voor rust werd het ook 0-3, en opnieuw kwam Cavani op het scoreformulier te staan. De spits kreeg de bal aan de rechterkant van het veld, kapte een verdediger uit en krulde de bal op mooie wijze in de verre hoek. Na ruim een uur spelen werd Cavani gewisseld, en vanaf de bank zag hij dat Lino voor de 0-4 zorgde. De Braziliaanse aanvaller kreeg de bal voor open doel van Hugo Duro en zette zo de eindstand op het bord.