Fabrizio Romano meldt akkoord: Bayern heeft opvolger van Neuer binnen

Woensdag, 18 januari 2023 om 16:14 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:33

Bayern München heeft Yann Sommer definitief binnen, zo meldt Fabrizio Romano. De 34-jarige doelman van Borussia Mönchengladbach zal Manuel Neuer, die in december zijn onderbeen brak tijdens het skiën, vervangen onder de lat bij der Rekordmeister. Sommer is na Daley Blind de tweede winterse aanwinst van de ploeg van Julian Nagelsmann.

Bayern betaalt Gladbach acht miljoen euro voor de diensten van de doelman, waarbij dat bedrag middels verschillende bonussen nog met anderhalf miljoen euro kan oplopen. Sommer wordt woensdagavond medisch gekeurd door de koploper van de Bundesliga en zal daarna een contract tekenen tot medio 2025. Daardoor komt er een einde aan bijna negen jaar Gladbach voor de tachtigvoudig Zwitsers international.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het contract van Sommer liep aankomende zomer af, waardoor Gladbach met deze deal nog een mooie transfersom aan de doelman overhoudt. De ervaring van de Zwitser op het hoogste podium was een belangrijke reden voor Bayern om hem aan de selectie toe te voegen. Eerder dacht der Rekordmeister nog na over het terughalen van Alexander Nübel van zijn verhuurperiode bij AS Monaco, maar dat werd niet gedaan. Met de komst van Sommer is het probleem onder de lat opgelost.

Bayern moest door de zware blessure van Neuer in rap tempo op zoek naar een opvolger. De 36-jarige goalie, die al sinds 2011 de eerste keus is, wordt dit seizoen in ieder geval niet meer terugverwacht. Sommigen twijfelen er zelfs aan of Neuer überhaupt nog terugkeert op het hoogste podium. De 117-voudig Duits international zal na zijn herstel dus in ieder geval te maken krijgen met extra concurrentie.