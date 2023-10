Scorende Zirkzee en uitblinker Beukema brengen Inter puntenverlies toe

Zaterdag, 7 oktober 2023 om 16:59 • Jordi Tomasowa

Internazionale is zaterdagmiddag in eigen huis tegen puntenverlies aangelopen. Door Francesco Acerbi en Lautaro Martínez kwam de ploeg van trainer Simone Inzaghi wel snel op een comfortabele voorsprong. Treffers van Riccardo Orsolini en Joshua Zirkzee brachten Bologna, waar Sam Beukema imponeerde, alsnog langszij: 2-2. AC Milan kan later op de avond met een zege op Genoa de koppositie in de Serie A van Inter overnemen.

Inzaghi was duidelijk tevreden over de midweekse zege op Benfica (1-0) in de Champions League. De oefenmeester stuurde ten opzichte van dit duel tegen Bologna in ongewijzigde basiself het veld in. Marcus Thuram, die de winnende maakte tegen Benfica, vormde voorin dus weer een spitsenkoppel met Martínez.

Bij Bologna startte Zirkzee in de punt van de aanval en Beukema in het hart van de defensie. Sydney van Hooijdonk en Oussama El Azzouzi moesten daarentegen genoegen nemen met een plek op de bank.

Inter wist de ban in eigen huis al vroeg te breken. Bologna liet beide doelpalen vrij bij een hoekschop van Hakan Çalhanoglu, waardoor Acerbi met het hoofd voor de 1-0 kon aanteken. Twee minuten later was het opnieuw raak voor i Nerazzurri. Martínez mocht vrij uithalen vanaf een meter of twintig en vond op fraaie wijze de lange hoek: 2-0.

Inter leek over Bologna heen te walsen, echter bracht Orsolini de bezoekers terug in de wedstrijd. Scheidsrechter Marco Guida legde de bal op de penaltystip na tussenkomst van de VAR vanwege een overtreding van Martínez op Lewis Ferguson in het zestienmetergebied. Yann Sommer kreeg nog een hand aan de bal, maar kon niet voorkomen dat Orsolini vanaf elf meter de 2-1 maakte.

Zirkzee bracht Bologna vroeg in de tweede helft plots weer helemaal terug in de wedstrijd. De Nederlander werd de diepte ingestuurd door Ferguson. Doordat Benjamin Pavard en Acerbi naar achteren liepen en Alessandro Bastoni dat vervolgens ook deed, had Zirkzee alle tijd en ruimte om vanaf rand zestien succesvol af te drukken: 2-2.

Inzaghi voerde direct een driedubbele wissel door. Onder meer Alexis Sánchez kwam in de ploeg. De Chileen dacht de 3-2 te maken op aangeven van Carlos Augusto, al werd al snel duidelijk dat de aanvaller enkele meters buitenspel stond. Mede dankzij uitblinker Beukema maakte Inter in het restant van het duel geen aanspraak meer op een zege.