Voormalig Volendam-goalie moet weer banken: Inter haalt opvolger Onana

Vrijdag, 4 augustus 2023 om 22:09 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:38

Yann Sommer gaat André Onana opvolgen bij Internazionale. Dat meldt Fabrizio Romano middels zijn karakteristieke 'here we go' op Twitter. De 34-jarige doelman komt over van Bayern München en kost i Nerazzurri in totaal zes miljoen euro. Sommer stond amper een halfjaar onder contract bij Bayern.

De transfer van Sommer hangt al een tijdje in de lucht. Al toen Inter onderhandelde over het vertrek van Onana was de Zwitser in beeld. Sommer wordt maandag medisch gekeurd en lijkt een meerjarig contract te gaan ondertekenen. Hij gaat de concurrentiestrijd aan met Filip Stankovic, die vorig seizoen nog het doel van FC Volendam verdedigde.

Als het aan Inter ligt, komt er echter nog een keeper bij. Naast Onana vertrok namelijk ook Samir Handanovic bij de club. Anatoliy Trubin (Shakhtar Donetsk) is de gedroomde opvolger. Zijn club liet hem woensdag al buiten de selectie, wat vermoedens over een transfer versterkte. Vermoedelijk wordt hij en niet Sommer eerste keus bij Inter: De 22-jarige Trubin geldt als groot talent en vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een transferwaarde van 22 miljoen euro.

Summer kwam afgelopen winter pas naar Bayern als noodoplossing voor de geblesseerde Manuel Neuer. Nu laatstgenoemde weer fit is, is Sommers rol echter uitgespeeld. De 83-voudig Zwitsers international speelde in totaal 25 wedstrijden voor Bayern. Daarin hield hij in totaal 8 keer de nul en liet hij 31 treffers door.