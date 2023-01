Marciano Vink windt zich op: ‘Dat is geen Ajax-speler, het was paniek’

Woensdag, 18 januari 2023 om 07:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:57

Er is een vroegtijdig einde gekomen aan het huwelijk tussen Ajax en Lucas Ocampos. Dinsdagavond laat maakten de Amsterdammers bekend dat het huurcontract van de Argentijn vroegtijdig wordt beëindigd. Ocampos keert terug naar Sevilla, de club waar Ajax hem van huurde. Bij Voetbalpraat werd de mismatch meteen onder de loep genomen. Marciano Vink heeft het aantrekken van Ocampos vanaf het eerste moment een vreemde zet gevonden.

Het halfjarige verblijf van Ocampos zou Ajax zo'n acht miljoen euro hebben gekost. Zowel de huursom als het salaris bedroeg vier miljoen euro. Sevilla zou één miljoen euro minder hebben gekregen dan waar het oorspronkelijk recht op had. "Hij heeft 114 minuten gemaakt. Honderd in de competitie en veertien in de Europese toernooien", somt presentator Sinclair Bischop de treurige statistieken op. "Een club als Feyenoord kan daar een hele mooie speler voor halen. Er zijn zelfs clubs die dat bedrag nog nooit hebben uitgegeven."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Vink heeft Ajax er vooral goed aan gedaan om Ocampos niet te kopen, wat het oorspronkelijke plan was. "De RvC heeft een heleboel geld bespaard, want ze wilden hem aanvankelijk kopen. Als je puur naar de speler kijkt, is het in mijn ogen net als Bassey. Dat zijn geen Ajax-spelers. Er zijn een aantal voorwaarden die je moet hebben, wil je bij Ajax slagen. In de verdediging moet je de bal naar de juiste kleur spelen en voorin moet je technische vaardigheden hebben. Ben je een loper, zoals hij is, heb je bij Ajax Klaassen al. Het aantrekken van Ocampos was paniek."

Ocampos werd afgelopen zomer halsoverkop gehaald als vervanger van de naar Manchester United vertrokken Antony. Waar de technische leiding van Ajax een permanente stap voor ogen had, besloot de RvC een stokje te steken voor een definitieve transfer. "Bovendien hadden ze al een aantal spelers die in hun ogen recht hadden op een basisplaats", gaat Vink verder. "Van Ocampos kon je bij voorbaat zeggen dat hij eerst op de bank zou zitten. Daar was hij te duur voor. Ik snapte die hele move niet. Dat hij nu terugkeert en Ajax zijn verlies moet pakken, ik begrijp dat wel."

Mark van Rijswijk is van mening dat er op dat moment wel daadwerkelijk behoefte was aan een nieuwe rechtsbuiten. Francisco Conceição werd te licht bevonden en Steven Berghuis werd als nummer 10 gezien. "Als je in de Champions League mee wilde strijden, dan denk ik dat Ajax aan de rechterkant een hele goede rechtsbuiten nodig had. Als Ajax dit seizoen een echt goede rechtsbuiten had gehad, dan waren de problemen misschien al minder groot geweest. Er was dan misschien minder geschoven en misschien had Schreuder dan eerder heldere keuzes gemaakt."