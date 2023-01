Hoe Ihattaren Vanenburg als baksteen liet vallen: ‘Zat hij gewoon ergens anders’

Gerald Vanenburg vindt het ongelooflijk pijnlijk dat hij Mohamed Ihattaren niet uit het slop heeft kunnen trekken. De oud-international werd tijdens zijn intensieve persoonlijke begeleiding keer op keer teleurgesteld door de twintigjarige middenvelder, zo legt Vanenburg maandagavond uitgebreid uit bij Rondo. "Als híj het wil, dan wil ik hem nog steeds helpen, honderd procent", aldus Vanenburg.

Ihattaren kwam precies een jaar geleden met overgewicht binnen bij Ajax. Vanenburg onthult dat hij Marc Overmars zelf aanraadde om Ihattaren te huren van Juventus. "Marc wilde Mo eerst niet. Ik zei tegen hem: 'Áls we hem aan de gang krijgen, dan is hij beter dan de spelers die Ajax heeft.' Uiteindelijk heeft Ajax zelf besloten om hem te halen. Wat een geweldige speler. Maar als je hem nu ziet, dan schieten de tranen in je ogen."

Ajax stelde Vanenburg aan om Ihattaren op te trainen en wedstrijdfit te maken. "Ik was constant bezig om te zoeken naar een prikkel, om hem te raken", vertelt Vanenburg. "Ik stuurde hem foto's van de Braziliaanse Ronaldo. Dan zei ik: 'Zo zie jij er ook uit.' Het moet wel van de speler zelf uit komen, je moet het zelf doen. Waar het misging? Het gaat om ten koste van alles willen slagen. Als je te veel dingen eromheen hebt... Als je dat niet snapt... En hij snapt het niet, dat blijkt nu wel, anders had hij nu bij de grootste clubs kunnen spelen."

Ihattaren kwam niet al zijn afspraken met Vanenburg na. "Je moet het zelf doen. Je zult het zelf moeten laten zien, op tijd moeten komen voor trainingen. Als ik hem bezig heb gezien, dan snapt hij dat gedeelte niet. Hij kwam niet altijd te laat, maar hij heeft te veel dingen eromheen die hij belangrijker vindt. 'Ik ben daar', en dan zit 'ie ergens anders. Het gaat om vertrouwen in elkaar hebben. Als je veel voor iemand doet dan verwacht je dat ook terug."

Ondanks de moeizame samenwerking met Vanenburg werd Ihattaren in het voorjaar van 2022 steeds fitter. "Bij Ajax was hij echt goed bezig. Hij kwam bij Jong Ajax en maakte in twee duels drie of vier doelpunten. Hij liet meer zien dan een ander in een heel seizoen voor elkaar krijgt." In de zomer sloot Ihattaren aan bij Ajax 1 en speelde hij twee oefenduels. In die laatste wedstrijd, tegen SC Paderborn 07, maakte de aanvallende middenvelder veel indruk met zijn dribbels en een fenomenale rake vrije trap. "Als hij één à twee weken was doorgegaan, dan had hij gewoon bij Ajax in de basis kunnen komen."

Daarna raakte Ihattaren echter volledig uit beeld en kwam hij louter nog in het nieuws vanwege problemen buiten het veld. In september vroeg Ihattaren opnieuw aan Vanenburg om hulp. Laatstgenoemde ging daarop in. "Toen ben ik heel duidelijk geweest. Ik heb gezegd: 'We gaan trainen en je gaat doen wat ik zeg. Als je dat niet doet, dan wordt het een heel kort verhaal.' Hij moest rondjes lopen. Zag ik hem na één rondje alweer wandelen. Toen kwam hij naar me toe en heb ik gezegd: 'Ik weet niet wat je aan het doen bent, maar ik ga naar binnen. We kappen ermee. Óf we gaan trainen, óf we gaan niet trainen.' Hij stapte gewoon van het veld. Je hoopt dat hij weerstand biedt, van: 'Nee, blijf!' Maar dat had hij niet. Dat is zijn probleem, terwijl het eigenlijk een geweldige jongen is."

Vanenburg twijfelt geen seconde aan het potentieel van Ihattaren. "Ik heb weinig spelers gezien met zoveel talent. Hij is echt buitencategorie. Dat maakt het zo pijnlijk. Hij heeft het maar heel kort laten zien bij PSV, maar hij zette spelers aan de kant – die écht goed waren – alsof ze er niet stonden." Ondanks alles blijft Vanenburg beschikbaar voor Ihattaren. "Als hij het wil, dan wil ik hem helpen, honderd procent. Omdat ik namelijk heb gezien dat hij buitencategorie is. Ja, dat zou ik wel doen."

Net als Ihattaren werd Vanenburg geboren in Utrecht. "Ik kom ook uit zo'n soort wijk (als Kanaleneiland, red.). Ik heb ook altijd moeten vechten toen ik jong was. Dat is anders dan als je uit een wijk met allemaal herenhuizen komt. Dat is helemaal niet erg. Je wordt op een bepaalde manier opgevoed. Hij heeft meer moeite om daar afscheid van te nemen dan dat ik dat had. Dat denk ik."