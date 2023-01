Royal Antwerp gaat kansloos ten onder in topper; Janssen veroorzaakt penalty

Zondag, 15 januari 2023 om 20:32 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:44

Royal Antwerp heeft een pijnlijke nederlaag geleden in de Belgische Pro League. De ploeg van trainer Mark van Bommel ging met 2-0 onderuit bij Union Sint-Gillis. Jurgen Ekkelenkamp, Calvin Stengs en Vincent Janssen speelden net als hun teamgenoten geen sterke wedstrijd. Janssen veroorzaakte met een handsbal de strafschop die leidde tot de beslissende 2-0. Door de overwinning neemt nummer twee Union afstand van het als derde geklasseerde Antwerp. Het gat tussen beide ploegen is nu zes punten.

Antwerp, waar Janssen, Stengs en Ekkelenkamp in de basis begonnen, begon niet best aan de wedstrijd. Ekkelenkamp wilde in de derde minuut een strafschop versieren, wat hem op een zeer vroege gele kaart kwam te staan. Tot woede van onder meer Van Bommel en Toby Alderweireld kreeg Siebe Van der Heijden voor hetzelfde vergrijp géén gele kaart. Union was in de beginfase de bovenliggende partij en kwam na balverlies van Stengs bijna op 1-0. Linkermiddenvelder Loïc Lapoussin rukte op richting het Antwerpse doel en speelde Dante Vanzeir aan. De spits kon ternauwernood worden afgestopt door Alderweireld, waarna het tweede schot van Vanzeir naast ging.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Niet veel later werd Janssen afgetroefd, waarna Ross Sykes het tevergeefs probeerde met een kopbal. Aan de andere kant werd Antwerp voor het eerst dreigend. Stengs probeerde het met een schot, dat in het zijnet belandde. Aan de andere kant was het wel raak. Na slecht uitverdedigen van Arbnor Muja kwam de bal voor de voeten van de Belg terecht, die Jean Butez met een schot uit de draai verschalkte: 1-0. Aan de andere kant ging een poging van Oranje-spits Janssen net naast, maar hij bleek in buitenspelpositie te staan. Na rust bleef Union aanvallen. Butez kon ternauwernood de tweede treffer van Vanzeir voorkomen.

Aan de overzijde claimde Antwerp een strafschop na een vermeende overtreding op Muja. Scheidsrechter Nicolas Laforge besloot niet tot het geven van een strafschop, tot woede van Stengs en Alderweireld. Beide voormalig Eredivisionisten kregen daarop geel. Muja probeerde het na een uur met een schot uit een scherpe hoek, waar doelman Anthony Moris een antwoord op had. Sykes kreeg aan de andere kant tot tweemaal toe een kopkans, maar beide malen kwam Butez als winnaar uit de strijd.

Een kwartier voor tijd ging de bal op de stip na hands van Janssen. De aanvaller kreeg geel en zag hoe Teddy Teuma vanaf elf meter de 2-0 tegen de touwen schoot. Van Bommel probeerde het in de slotfase nog en bracht onder meer voormalig Ajacied Viktor Fischer binnen de lijnen. De Deense technicus zag hoe ploeggenoot Butez tot tweemaal toe erger voor Antwerp voorkwam. De sluitpost wist twee pogingen van Lapoussin te keren. In de slotfase probeerde Muja het met een schot, dat Moris niet kon stoppen. Bart Nieuwkoop, die de hele wedstrijd speelde, pakte in blessuretijd nog geel. Aan de stand zou het echter niets veranderen. Antwerp reist op 1 februari weer af naar Union, dan in het kader van de halve finale van de Croky Cup. Op 1 maart volgt de return in Antwerpen.