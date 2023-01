Volendam klimt en boekt voor het eerst sinds 1997 twee Eredivisie-zeges op rij

Zaterdag, 14 januari 2023 om 20:44 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:31

FC Volendam heeft zaterdagavond goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. De ploeg van trainer Wim Jonk won in eigen huis met 2-1 van RKC Waalwijk. Een treffer van Mats Seuntjens werd ongedaan gemaakt door goals van Xavier Mbuyamba en Florent Sanchez. Volendam wipt dankzij de tweede competitiezege op rij over FC Emmen heen naar de zestiende plaats op de ranglijst, terwijl RKC elfde blijft.

Jonk koos ervoor om met dezelfde elf spelers te starten als vorige week zondag, toen er met 0-3 werd gewonnen van SC Cambuur. Daardoor moesten onder meer Henk Veerman en Brian Plat, die doordeweeks in het TOTO KNVB Bekerduel met sc Heerenveen (2-0 nederlaag) nog in de basis stonden, genoegen nemen met een reserverol. Bij RKC was er één wijziging ten opzichte van het vorige duel: Juriën Gaari keerde terug van een schorsing, wat ten koste ging van Lars Nieuwpoort.

In het eerste kwartier van de wedstrijd domineerde RKC. Al na vijf minuten kon Thierry Lutonda de bezoekers op voorsprong zetten, maar zijn poging werd geblokt door Oskar Buur. De rest van het eerste bedrijf was juist voor Volendam. Zo raakte Robert Mühren in de twintigste minuut de paal, trof Gaetano Oristanio een minuut later de lat en zag diezelfde Oristanio zijn schot vijf minuten voor rust net naast het doel van Etienne Vaessen gaan. Ook RKC was vlak voor rust nog een keer dreigend, al kon de bal ditmaal na een hectische situatie in het strafschopgebied van Volendam worden weggewerkt.

De Waalwijkers trokken de sterke fase van vlak voor rust door in de tweede helft. Zo schoot Shawn Adewoye rakelings langs de paal en werd Mika Biereth net op tijd afgestopt door Damon Mirani. De ploeg van trainer Joseph Oosting wist de ban na ruim een uur uiteindelijk alsnog te breken, nadat een voorzet van richting veranderd werd door Mühren. Seuntjens stond vervolgens op de juiste plek om binnen te schieten: 0-1. RKC wilde hierna doordrukken, echter stuitte Biereth op de vuisten van doelman Filip Stankovic.

Volendam leek van de leg, maar bracht de spanning twintig minuten voor tijd weer helemaal terug. Carel Eiting legde een vrije trap panklaar op het hoofd van Mbuyamba, die overtuigend tegen de touwen kopte: 1-1. De thuisploeg zette het duel in de slotfase zelfs helemaal op zijn kop. Gaetano Oristanio wist met een goede individuele actie de achterlijn te halen en zette vervolgens strak voor, waarna Sanchez ongedekt bij de tweede paal kon binnenschieten: 2-1. Mbuyamba kreeg in blessuretijd nog de uitgelezen kans om de wedstrijd vroegtijdig te beslissen, echter kopte hij ditmaal op de lat.