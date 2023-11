RKC Waalwijk verrast PEC Zwolle en neemt afstand van degradatiezone

Zaterdag, 25 november 2023 om 23:00 ‚ÄĘ Sam Vreeswijk

RKC Waalwijk heeft zaterdagavond de eerste uitzege sinds 16 september geboekt. De ploeg van trainer Henk Fraser was in Zwolle met 1-2 te sterk voor PEC. Filip Stevanovic opende de score, Davy van den Berg tekende voor de gelijkmaker en Chris Lokesa maakte vlak na rust de winnende. RKC klimt door de zege naar de dertiende plaats in de Eredivisie, terwijl PEC voorlopig tiende staat.

De basiself van PEC was op √©√©n plek gewijzigd ten opzichte van het vorige duel, dat met 4-0 werd verloren van PSV. Lennart Thy begon zaterdag in de spits, waardoor Apostolos Vellios genoegen moest nemen met een reserverol. Ook bij de bezoekers uit Waalwijk was er sprake van √©√©n wijziging: Shawn Adewoye keerde terug van een schorsing, waardoor Juri√ęn Gaari op de bank begon.

PEC begon prima aan de wedstrijd en zorgde voor het eerste gevaar. Na een voorzet was Younes Namli dicht bij de 1-0, maar doelman Etienne Vaessen bracht redding. Tien minuten later was ook RKC voor het eerst gevaarlijk, toen Lokesa de bal over schoot na een vrije trap van Stevanovic.

Niet veel later kwamen de bezoekers echter alsnog op voorsprong. Denilho Cleonise zette vanaf de rechterkant voor, Stevanovic liep weg bij zijn directe tegenstander en tikte binnen: 0-1. PEC leek halverwege de eerste helft op gelijke hoogte te komen, maar de goal van Sam Kersten werd wegens buitenspel afgekeurd.

In de 29de minuut viel de 1-1 echter alsnog. Na een corner belandde de afvallende bal op de rand van het strafschopgebied bij Van den Berg, die prachtig raakschoot. Even later waren de Zwollenaren zelfs dicht bij de 2-1, toen diezelfde Van den Berg net naast schoot.

RKC pakte al vroeg in de tweede helft opnieuw de voorsprong. Lokesa probeerde het vanaf de rand van het strafschopgebied, zijn poging werd aangeraakt en belandde pardoes in het doel: 1-2. Via Stevanovic, die zijn vrije trap gekeerd zag worden door Jasper Schendelaar, was RKC vervolgens zelfs dicht bij een nog grotere voorsprong.

In de slotfase ging PEC vanzelfsprekend op jacht naar de gelijkmaker. Het was daar dichtbij via een dubbele kans: eerst bracht Vaessen redding op een schot van invaller Odysseus Velanas, waarna Thy de rebound over schoot. Ook diep in de blessuretijd bracht de RKC-goalie nog een keer knap redding, waardoor de drie punten meegingen naar Waalwijk.