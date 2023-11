Knullige penaltymisser Santiago Gimenez deert Feyenoord niet tegen RKC

Zaterdag, 4 november 2023 om 20:41 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:26

Feyenoord heeft zaterdagavond op bezoek bij RKC Waalwijk gedaan wat het moest doen: winnen. In het Mandemakers Stadion wonnen de Rotterdammers met 1-2, door goals van Quinten Timber en Bart Nieuwkoop. RKC speelde de gehele tweede helft met tien man, na een rode kaart voor Shawn Adewoye, terwijl Santiago Gimenez op knullige wijze een penalty miste. Door de zege staat Feyenoord voorlopig tweede, op zeven punten van koploper PSV.

Arne Slot kon weer vanaf de eerste minuut beschikken over Luka Ivanusec, die sinds de enkelblessure die hij in september tegen Celtic had opgelopen niet meer in de basis was gestart. Door zijn rentree in de basiself zakte Calvin Stengs een linie terug. Ramiz Zerrouki leek op de bank te beginnen, maar startte toch omdat Mats Wieffer vanwege ziekte helemaal ontbrak in de wedstrijdselectie.

RKC begon het duel met flink wat wijzigingen ten opzichte van het met 3-2 verloren bekerduel met FC Utrecht. Jeffrey Bruma, Patrick Vroegh, Raz Meir en Daouda Weidmann begonnen op de bank, terwijl Kevin Felida helemaal niet bij de wedstrijdselectie zat. Daardoor was er wel een basisplek voor Julian Lelieveld, Aaron Meijers, Godfried Roemeratoe, Denilho Cleonise en Filip Stevanovic.

Feyenoord domineerde in de openingsfase en kreeg kansen om als eerste te scoren. Zo bracht doelman Mark Spenkelink, die zijn Eredivisie-debuut maakte, redding op pogingen van Gimenez en Quilindschy Hartman, en schoot de Mexicaanse spits even later naast.

Het was echter RKC dat halverwege het eerste bedrijf de score opende. De Waalwijkers schakelden goed om nadat ze de bal hadden veroverd op de eigen helft. Denilho Cleonise werd vervolgens weggestuurd, draaide naar binnen en schoot in de korte hoek raak: 1-0.

Heel lang kon de thuisploeg echter niet van de voorsprong genieten. In de 35ste minuut kwam Feyenoord namelijk op 1-1, via Timber. Via een RKC’er vond hij de bal plotseling voor zijn voeten en schoot hij uit de draai via de binnenkant van de paal raak.

Het kon nog mooier worden voor de bezoekers, toen ze vlak voor rust een strafschop kregen. Adewoye beging een overtreding op de doorgebroken Gimenez en kreeg rood. De Mexicaan mocht vanaf elf meter aanleggen, maar faalde hopeloos: zijn panenka ging over.

In de tweede helft ging Feyenoord alsnog vol op jacht naar de gelijkmaker, maar steeds was de uitstekend keepende Spenkelink een sta-in-de-weg. Ook na ruim een uur spelen, toen hij zowel een afstandsschot van Alireza Jahanbakhsh als de rebound van Dávid Hancko stopte. De daaropvolgende corner leverde echter alsnog de 1-2 op: de uithaal van Zerrouki belandde op de paal, maar in de rebound tikte Nieuwkoop binnen.

Vervolgens was Feyenoord dichter bij de 1-3 dan RKC bij de 2-2. Stengs leek die 1-3 vlak voor tijd ook te maken, maar vanwege buitenspel werd de treffer afgekeurd. Toch trok Feyenoord de zege over de streep.

Quinten Timber repareert de schade voor Feyenoord met een knappe treffer! ??#rkcfey pic.twitter.com/fbQliBtay1 — ESPN NL (@ESPNnl) November 4, 2023