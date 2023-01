Kieft: ‘De zoveelste mispeer van Schreuder... hij werkt zich echt in de nesten’

Vrijdag, 13 januari 2023 om 20:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:13

Wim Kieft vindt dat Alfred Schreuder uiterst onhandig om is gegaan met de communicatie naar Remko Pasveer toe. De columnist van De Telegraaf haalt uit naar de trainer van Ajax, die de 39-jarige doelman aanvankelijk niet informeerde over de aanstaande komst van Gerónimo Rulli. "Intussen werkt Alfred Schreuder zich steeds verder in de nesten bij Ajax", aldus Kieft.

Volgens de oud-spits staat de baan van Schreuder op de tocht. "Inmiddels heeft hij overwinningen tegen FC Twente en Feyenoord hard nodig. Die communicatiemispeer met Remko Pasveer was zijn zoveelste." Laatstgenoemde gaf zondag na het gelijkspel tegen NEC (1-1) aan nog niet met Schreuder te hebben gesproken over Rulli. Pasveer wist nog niet of hij eerste keeper in Amsterdam zou blijven. Dat bleek niet het geval, zo maakte Schreuder meteen duidelijk op de persconferentie in Nijmegen. Rulli debuteerde woensdag in de TOTO KNVB Beker tegen FC Den Bosch (0-2 winst).

"Terwijl het toch heel normaal is dat je je eerste keeper, die zelfs het WK meemaakte met Oranje, inlicht over de komst van een nieuwe doelman", stelt Kieft. "Je hoeft niet te zeggen dat je zo blij bent met Rulli, maar vertel het verhaal tegen zo’n Pasveer, en doe dat persoonlijk. Nu hoorde Pasveer het Schreuder zeggen op een persconferentie. Daar had de perschef van Ajax ook wel wat scherper op kunnen acteren."

Ajax miste midweeks liefst vijftien spelers, vooral vanwege een rondwarend griepvirus. "Tot dusver wordt Schreuder paradoxaal genoeg gered door de vele griepgevallen, maar als het griepvirus is verdwenen, moet hij keuzes maken en spelers met grote naam teleurstellen", weet Kieft. Voor Schreuder wacht bijvoorbeeld een moeilijke keuze op rechts, waar Francisco Conceição een prima indruk achterliet. Zaterdag tegen FC Twente zijn waarschijnlijk ook Steven Berghuis en Steven Bergwijn weer beschikbaar, hoewel niet als basisspeler. "Dat zijn allemaal potentiële conflicten en tot dusver heeft Schreuder niet uitgeblonken in het omgaan met zulke situaties. Zoals gezegd, hij zal z’n wedstrijden moeten winnen met die spelers."