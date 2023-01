Groot applaus voor Kevin Strootman bij simpele bekeroverwinning AS Roma

Donderdag, 12 januari 2023 om 22:59 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:10

AS Roma heeft de kwartfinales van de Coppa Italia bereikt. De ploeg van trainer José Mourinho was dankzij een treffer van invaller Paulo Dybala met 1-0 te sterk voor Genoa. Roma domineerde de wedstrijd, kreeg vele kansen, maar wist lange tijd de ban niet te breken. Uiteindelijk bleek de treffer van Dybala in het tweede bedrijf genoeg voor de overwinning. Voormalig Roma-middenvelder Kevin Strootman was invaller bij Genoa en kreeg bij zijn entree een groot applaus van de thuissupporters.

Na een dominant begin kreeg Marash Kumbulla na een kwartier spelen een kopkans uit een hoekschop, maar hij zag zijn poging over vliegen. Luttele minuten later stuitte Tammy Abraham op aangeven van Lorenzo Pellegrini op Josep Martínez, die even later ook redding bracht op een schot van Stephan El Shaarawy. Roma bleef drukken en Nicolò Zaniolo probeerde het via drie schoten in korte tijd, die allemaal leidden tot een hoekschop. Daar hield het niet mee op voor de Romeinen, dat het dit keer probeerde via Pellegrini. De Italiaans international trof uit kansrijke positie de lat. Aan de andere kant werd Genoa gevaarlijk via Güven Yalçin. De Turkse spits kreeg van vrijheid van de verdediging van Roma, maar schoot hoog over. De thuisploeg werd voor rust nog dreigend, zonder dat dat grote kansen opleverde.

Wie anders dan Dybala?! ?? De WK-winnaar moest van de bank komen, maar laat direct weer zijn waarde zien: 1-0! ??#ZiggoSport #CoppaItalia #RomaGenoa pic.twitter.com/SWqlXGsYI8 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 12, 2023

Na rust kwamen die kansen wel. Zo probeerde Zaniolo het wederom met een schot, dat ook dit keer gekraakt werd. Zeven minuten na rust leek Dybala alsnog de ban te breken. De Argentijnse smaakmaker schoot van afstand richting de rechterhoek, maar zag Martínez een knappe redding in huis hebben. Edoardo Bove slaagde er met een schot evenmin in om de openingstreffer te produceren. Genoa-trainer Alberto Gilardino besloot vervolgens om Strootman te brengen, die een luid applaus van de supporters in het Stadio Olimpico kreeg. De Nederlander zag hoe Dybala 25 minuten voor tijd alsnog de ban brak, door het leer op aangeven van Gianluca Mancini op acrobatische wijze binnen te werken: 1-0. Genoa had geen antwoord op die treffer, terwijl Roma goed stand hield.