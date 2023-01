Spakenburg houdt vol en zorgt voor enorme bekerstunt bij FC Groningen

Donderdag, 12 januari 2023 om 21:55 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:30

SV Spakenburg heeft donderdagavond voor een daverende verrassing in de TOTO KNVB Beker gezorgd. De ploeg uit de Jack’s League (Tweede Divisie) won op bezoek bij FC Groningen met 2-3. Youri Koelewijn opende de score na tien minuten, waarna Floris van der Linden twee penalty’s benutte. Via twee treffers van Damil Dankerlui werd het nog even spannend, maar Spakenburg hield stand en trok de zege over de streep.

Aan de kant van Groningen begon er één andere speler aan het duel met Spakenburg ten opzichte van afgelopen zondag, toen de ploeg van Dennis van der Ree met 1-0 onderuitging tegen Excelsior. In het hart van de defensie startte donderdagavond Mike te Wierik, wat ten koste ging van Radinio Balker. Jongelingen Thijmen Blokzijl, Thom van Bergen en Luciano Valente behielden hun basisplaats. Bij Spakenburg stonden er een aantal voormalige profvoetballers aan de aftrap, zoals Van der Linden (voormalig Telstar), Mark Veenhoven (ex-Sparta Rotterdam) en Wimilio Vink, die eerder bij Vitesse, MVV en FC Eindhoven speelde.

Groningen won al sinds 23 oktober geen officieel duel meer en is afgezakt naar de vijftiende plek in de Eredivisie. Dat Spakenburg daarom wist dat er wat te halen was, werd al vroeg zichtbaar. De bezoekers speelden met lef, zetten Groningen onder druk en kwamen na tien minuten op voorsprong. Een voorzet van Koelewijn werd door niemand aangeraakt en de bal vloog erin: 0-1. Na ruim een half uur kon de ploeg van trainer Chris de Graaf opnieuw juichen, nadat Van Bergen in het eigen strafschopgebied een penalty veroorzaakte. Die werd benut door Van der Linden: 0-2.

Van der Ree besloot in de rust hard in te grijpen bij Groningen door drie wissels door te voeren. Het zorgde voor meer energie bij de thuisploeg, al bleven echt grote kansen uit. Spakenburg kreeg daarentegen wel een grote kans: na een overtreding van invaller Balker mocht Van der Linden opnieuw aanleggen vanaf elf meter. Ook deze keer scoorde hij: 0-3. Groningen gaf niet op en kwam door twee harde knallen van Dankerlui nog terug tot 2-3, maar verder liet het dappere Spakenburg het niet komen, waardoor bekerhistorie een feit was.