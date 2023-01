Blind kan zich opmaken voor debuut bij Bayern: ‘Natuurlijk gaat hij spelen'

Donderdag, 12 januari 2023 om 14:10 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:27

Daley Blind gaat vrijdagavond zijn debuut maken voor Bayern München in de oefenwedstrijd tegen RB Salzburg, zo heeft Julian Nagelsmann bevestigd. De 32-jarige verdediger maakt een goede indruk op de trainer, maar de Duitser geeft aan dat Blind ook nog wat tijd nodig heeft. “Ook omdat de trainingsintensiteit hier hoger ligt”, aldus Nagelsmann.

De oefenmeester vertelt tijdens zijn afsluitende persconferentie dat hij tevreden is over de ontwikkeling van Blind, maar wil nog niet te hard van stapel lopen. “Natuurlijk gaat hij vrijdag spelen. Blind heeft wel nog wat tijd nodig. Dat komt mede doordat de trainingsintensiteit hier hoger ligt. Je ziet dat hij ervaren is en veel rust aan de bal heeft. Blind zal de rol goed kunnen invullen die we voor hem voor ogen hebben’’, zegt Nagelsmann.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Matthijs de Ligt ontbreekt bij der Rekordmeister. De ex-Ajacied kampt met een gezwollen enkel. “Het is niets serieus, zo is gebleken uit een scan’’, zegt Nagelsmann daarover. “Matthijs zal niet inzetbaar zijn voor het duel tegen Salzburg van vrijdag.” De trainer neemt die wedstrijd serieus. “Omdat we ons voorbereiden op de herstart van de competitie. We doen vrijdag tegen Salzburg net alsof het een competitiewedstrijd is.”

Blind vertrok enkele weken geleden transfervrij bij Ajax nadat zijn contract met wederzijdse goedkeuring werd ontbonden. Daardoor kwam er een einde aan de tweede periode van de verdediger in Amsterdam en trok hij na in totaal 333 wedstrijden de deur definitief achter zich dicht. Royal Antwerp leek lang de volgende werkgever van Blind, maar Bayern besloot snel te schakelen na de zware blessure die Lucas Hernández opliep op het WK. De Oranje-international ligt tot het einde van het seizoen vast in de Allianz Arena.