Ajax kan streep zetten door naam transfertarget: ‘Ik wil hier zeker blijven’

Donderdag, 12 januari 2023 om 08:42 • Wessel Antes

Ajax kan de komst van Olympique Marseille-verdediger Leonardo Balerdi vergeten, zo blijkt uit het interview dat de centrale verdediger woensdagavond na de competitiezege op Troyes (0-2) heeft afgegeven. De Argentijnse mandekker wil graag bij Marseille blijven spelen. Balerdi sprak na het duel heldere taal over zijn toekomst. “Ik wil hier zeker blijven.” De Amsterdammers zullen dus op zoek moeten naar alternatieven.

De Telegraaf kwam vorige week met het bericht dat Ajax werkt aan een bod op Balerdi. De tweevoudig international van la Albiceleste, die in Marseille nog tot medio 2026 vastligt, zou hoog op het wensenlijstje staan om de defensie van de Amsterdammers te versterken. Volgens diverse Franse media was een delegatie van Ajax zelfs aanwezig in Troyes om Balerdi te bekijken, maar deze trip lijkt na het interview van de 23-jarige rechtspoot overbodig te zijn geweest.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Balerdi gaf een kraakheldere update over zijn eigen wensen. “Ik wil hier zeker blijven. Ik heb hier ook al over gesproken met mijn zaakwaarnemer. Ik heb hem gezegd dat ik graag bij Marseille zou willen blijven. Of ik dat zeker weet? Ja, dat weet ik zeker”, aldus Balerdi, geciteerd door Foot Mercato. De verdediger zou naar verluidt zo’n tien tot vijftien miljoen euro moeten kosten, maar Ajax lijkt zich op te kunnen gaan maken voor een verdere zoektocht.

Volgens Het Nieuwsblad werd Club Brugge-verdediger Abakar Sylla afgelopen zondag door Ajax bekeken tijdens het uitduel met KRC Genk (3-1). De twintigjarige Ivoriaan liet zich echter van zijn slechtste kant zien met een belachelijke charge voor rust, waar hij slechts geel voor kreeg. In het tweede bedrijf werd Sylla alsnog weggestuurd, wat leidde tot een uiterst bijzondere woedeaanval bij de eenvoudig international. Of Ajax door dit optreden de interesse heeft verzet naar andere targets is overigens niet bekend.

De afgelopen twee wedstrijden bleek dat Devyne Rensch momenteel ook een optie is voor trainer Alfred Schreuder centraal achterin. Tegen NEC (1-1) speelde de negentienjarige rechtspoot daar samen met boezemvriend Jurriën Timber, terwijl hij woensdagavond tegen FC Den Bosch (0-2 winst) werd vergezeld door Calvin Bassey. Op miljoenenaankoop Ahmetcan Kaplan hoeven de Ajax-fans dit seizoen in ieder geval niet te rekenen in het hart van de defensie: de Turk kampt met een zware blessure aan zijn linkerknie.