PSV krijgt concurrentie uit België in de strijd om opvolger Cody Gakpo

Dinsdag, 10 januari 2023 om 20:33 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:47

PSV heeft concurrentie van RSC Anderlecht gekregen in de strijd om de handtekening van Viktor Tsygankov. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De 25-jarige Oekraïense buitenspeler van Dynamo Kyiv is één van de namen die de afgelopen weken genoemd worden om de naar Liverpool vertrokken Cody Gakpo op te volgen in Eindhoven.

Het contract van Tsygankov in Kyiv loopt aan het einde van het seizoen af, waardoor hij komende zomer transfervrij zal zijn. Om toch nog wat aan hem te kunnen verdienen, zou een verkoop deze winter een aantrekkelijke optie kunnen zijn voor de huidige nummer drie van de Oekraïense competitie. Volgens Het Laatste Nieuws heeft Anderlecht al gesprekken met Tsygankov en zijn management gevoerd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Er is wel een mogelijk struikelblok voor zowel PSV als Anderlecht: de salariseisen van Tsygankov. De 43-voudig international verdient bij Dynamo Kyiv zo’n twee miljoen euro per jaar, en de verwachting is dat hij er financieel gezien niet op achteruit wil gaan als hij deze winter een transfer maakt. Dat zou betekenen dat hij bij een club als PSV of Anderlecht een van de hoogste salarissen op zal strijken.

Tsygankov, die sinds 2016 in het eerste van Dynamo Kyiv speelt, was dit seizoen tot dusver in 23 duels in alle competities goed voor negen doelpunten en zes assists. Hij speelde aan het begin van het seizoen vier keer mee in de voorrondes van de Champions League, en kwam in alle zes groepswedstrijden van zijn club in de Europa League in actie. Tsygankov is niet de enige speler die PSV op het oog heeft als eventuele opvolger van Gakpo: ook namen als Ola Brynhildsen (Molde FK), Keito Nakamura (LASK Linz) en David Datro Fofana (Chelsea) werden de voorbije weken genoemd.