Ajax-doelwit gooit zijn eigen glazen in: ‘Niet goed voor zijn toekomst’

Dinsdag, 10 januari 2023 om 13:49 • Laatste update: 14:13

Abakar Sylla staat er slecht op bij de Belgische analisten na zijn woede-uitbarsting tijdens het verloren competitieduel van afgelopen zondag met KRC Genk (3-1). De stoppen sloegen volledig door bij de twintigjarige verdediger uit Ivoorkust, die onder meer in de belangstelling zou staan van Ajax. Voormalig profvoetballer Wesley Sonck denkt dat Sylla scouts mogelijk heeft afgeschrikt. "Clubs van dat niveau kijken ook naar hoe iemand zich gedraagt.”

Volgens Het Nieuwsblad zat een delegatie van de Amsterdammers op de tribune voor de verdediger van Club Brugge. Zij zagen Sylla in de eerste helft ontsnappen aan een rode kaart na een belachelijke charge, om een kwartier voor tijd alsnog met een tweede gele kaart van het veld gestuurd te worden. Scheidsrechter Lawrence Visser spaarde Sylla nog in de eerste helft, toen de mandekker geel kreeg na een forse charge op Genk-aanvaller Joseph Paintsil. In de 75ste minuut kreeg de enkelvoudig international van Ivoorkust alsnog rood te zien, nadat hij zijn tweede gele kaart ontving voor een overtreding op Paul Onuachu.

Vervolgens gooide Sylla een bal weg en maakte hij meerdere wegwerpgebaren. Teamgenoten konden hem maar nauwelijks in bedwang houden. Onderweg naar de kleedkamer trapte Sylla ook nog eens tegen een deur aan. “Zijn reactie is ongezien en onbegrijpelijk", stelt analist Franky Van der Elst in de Belgische voetbaltalkshow Extra Time op Sporza. “Het ergste is hoe hij tegen zijn ploeggenoten reageert. Ze wisten duidelijk al dat ze er snel bij moesten zijn om hem te kalmeren."

Van der Elst benadrukt wel dat Sylla ‘intrinsiek een hele goede speler is’. “Hij is comfortabel aan de bal, raakt niet in paniek als hij achterin wordt aangespeeld en is fysiek sterk. Maar af en toe vervalt hij in nonchalance.” Gert Verheyen noemt het gedrag van Sylla ‘verontrustend’. “Vroeger werd dat in de kleedkamer gecorrigeerd en meestal werkte dat ook. Maar tegenwoordig is dat blijkbaar moeilijk geworden. Als je dit ziet, is het niet goed voor hem en zijn toekomst. Hij moet daar dringend mee stoppen.”

Het Nieuwsblad meldde vrijdag al dat Ajax aanwezig zou zijn bij de Belgische topper om zowel Sylla als Genk-middenvelder Bilal El Khannouss te bekijken. Laatstgenoemde gaf de assist bij het derde doelpunt van de thuisploeg. Of Ajax na de rode kaart van Sylla nog concreet gaat worden valt te betwijfelen, zo denkt voormalig Ajacied Sonck. “Clubs van dat niveau kijken ook naar hoe iemand zich gedraagt.”