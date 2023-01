Mulder: ‘Had Ajax die niet kunnen halen dan? Hij lijkt me beter dan Rulli’

Zaterdag, 7 januari 2023 om 16:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:44

Youri Mulder denkt dat Ajax er goed aan heeft gedaan om Gerónimo Rulli over te nemen van Villarreal. De analist van Ziggo Sport ziet de Argentijnse doelman doorgaans goede reddingen verrichten en looft tevens de voetballende kwaliteiten van de miljoenenaankoop. Mulder had desondanks liever gezien dat Ajax een deal had gesloten met Dominik Livakovic, die excelleerde met Kroatië op het afgelopen WK en in de Kroatische media met de Amsterdamse club in verband werd gebracht.

"Dat zou helemaal geweldig zijn", concludeert Mulder als presentator Bas van Veenendaal de naam van Livakovic ter sprake brengt. "Had Ajax die niet kunnen halen dan? Want die lijkt me beter dan Rulli." Van Veenendaal wil vervolgens weten hoe de voormalig aanvaller denkt over het tussentijds aantrekken van de dertigjarige keeper. Mulder verwacht dat Ajax er zeker op vooruit gaat met de komst van de ervaren Rulli en hij legt uit waarom dat volgens hem zo is.

Vanmiddag staat keeper Rulli niet meer onder de lat bij Villarreal door zijn transfer naar Ajax ?? Onze analist Youri Mulder laat daar zijn licht over schijnen ?? Heeft Ajax goede zaken gedaan met de nieuwe doelman? ?? #ZiggoSport #LaLiga #VILRMA pic.twitter.com/NPeHJNbrPJ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 7, 2023

"Bas, ik ben van de spitsen, niet van de keepers", antwoordt Mulder met een kwinkslag. Om vervolgens aan een serieuze analyse te beginnen. "Maar bij Ajax is het wel belangrijk dat je een beetje kan voetballen. Niet alleen ballen tegenhouden, al is dat wel het belangrijkste. Rulli doet als een soort derde verdediger mee in de opbouw en blijft altijd rustig. Waar het echt om gaat bij keepers is ballen tegenhouden. En dat is wel goed verzorgd bij hem. Het is een beetje een onorthodoxe keeper en op de lijn is hij goed. En met het uitkomen vind ik hem ook wel goed", geeft Mulder als compliment mee aan Rulli.

Mulder wijst daarnaast op de goede statistieken die Rulli kan overleggen uit zijn periode van bijna drie jaar bij Villarreal. "34 clean sheets heeft hij op tachtig wedstrijden. Dat heeft natuurlijk ook met het elftal te maken." Villarreal incasseerde in de eerste vijftien duels in LaLiga van dit seizoen slechts zes doelpunten. Rulli is normaal gesproken eerste keus bij Ajax, zo liet Alfred Schreuder vrijdag doorschemeren. Remko Pasveer staat normaal gesproken zondag nog wel onder de lat tegen NEC.

